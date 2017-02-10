Muhtarlardan teşekkür ziyareti

Elbistan’da başıboş olarak gezen sokak köpekleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak, barınağa götürülüp aşılanıyor, bakımları yapıldıktan sonra küpelenip, kayıt altına alınıyor. Yapılan çalışmalardan dolayı mahalle muhtarları, Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk’ü ziyaret ederek, teşekkür ettiler.

Elbistan şehir merkezi ve mahallelerde başıboş olarak gezen ve özellikle öğrencilerin okullara gidiş gelişlerinde büyük sorun yaşamalarına neden olan sokak köpekleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından toplanmaya başladı.

Ekipler tarafından yakalanarak, hayvan toplama aracına alınan köpekler, Kahramanmaraş’ta bulunan barınağa götürülüyorlar.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk’ü ziyaret eden mahalle muhtarları, yapılan çalışmadan dolayı teşekkür ettiler.

Battalgazi Mahallesi Muhtarı Arif Yılmaz, Orhangazi Mahallesi Muhtarı Mazhar Alagöz ve Uncular Mahalle Muhtarı Halil Çoban, teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk, başıboş gezen köpeklerin toplandığını ve barınağa götürüldüğünü söyledi.

Türk, ekiplerin başıboş köpekleri toplayarak, bu iş için özel olarak hazırlanan araca aldıklarını belirterek, “Canları yakılmadan toplanan sokak köpekleri, araçlara alınarak Kahramanmaraş merkezdeki barınağa götürülüyorlar. Burada aşıları yapılan ve kısırlaştırılan köpekler, bakımları yapıldıktan sonra küpelenip, kayıt altına alınıyor” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Fatih Erbilen de, yapılan çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü, sokak hayvanlarının incitilmeden toplanarak, işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.



