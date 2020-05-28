Muhtarlardan Mahir Ünal’a su teşekkürü

İlçeye bağlı Doğan, Kışla ve Balıkçıl Mahallelerindeki on binlerce dönüm arazideki ürünlerin su sorunu çözüme kavuşturuldu. Kömür sahasının susuzlaştırılması için sondajlar tarafından çekilen suların aktarıldığı toprak kanalın güzergahı, ocak bölgesine su sızmasını önlemek amacıyla değiştirildi. Yüzlerce kuyudan çekilen su, yeni yapılan beton kanala aktarıldı. Ancak yeni kanalla eskisi arasındaki kot farkından dolayı arazilere su ulaştırmada zorluk yaşandı. Doğan, Balıkçıl ve Kışla Mahallelerinin muhtarları da arazilerin yeniden suya kavuşması için konuyu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a iletti. Ünal’ın, işletmeci firma Çelikler Holding yetkilileri ile görüşmesinin ardından, bent ve yeni kanal çalışmalarına başlandı. 3 mahalleye su verilebilmesi için ana kanala yaklaşık 40 tonluk beton bloklarla bent yapıldı. Ana kanaldan plastik borularla alınan su da beton kanallar aracılığı ile tarlalara ulaştırılmaya başlandı.

Doğan Mahalle Muhtarı Önder Kerek, Balıkçıl Mahalle Muhtarı Abdurrahman Meşe ve Kışla Mahalle Muhtarı Yakup Tekdemir, ürünleri için hayati önem taşıyan bu çalışmadan dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Çelikler Holding yetkililerine teşekkür ettiler.

Bendin yapıldığı bölgede çiftçilerle birlikte açıklamalarda bulunan muhtarlar, “Ana kanalın yerinin değişmesinden dolayı bu yıl arazilerimizi sulamada zorluk yaşıyorduk. Arazilerimizin acil olarak suya ihtiyacı vardı. Çiftçilerimizin bu mağduriyetinin giderilmesi için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’la görüştük. Sağ olsun kendisi de gereken hassasiyeti gösterdi. Çelikler Holding yetkilileri de arazilerimize su ulaştırabilmek için hemen çalışmalara başladılar. Ana kanala bent yapıldı. Ana kanaldan su alınması için plastik boru döşendi. Buna ek olarak beton kanallar da yapıldı. Her mahalle için ayrı bir hat bulunuyor. Tarlalarımıza su verilmeye başlandı. Bu su ile 3 mahallede 15 bin dönüm yer sulanıyor. Sadece bizim mahallelerimiz değil Güvercinlik ve Ağlıca Mahallelerindeki araziler de bu sudan faydalanıyor” diye konuştular.

Önümüzdeki günlerde ana kanaldan alınan suyun artması için de çalışma yapılmasının önemine değinen mahalle muhtarları Kerek, Meşe ve Tekdemir, “Bu su, imdadımıza yetişti. İnşallah, önümüzdeki zamanlarda bu suyun artmasını bekliyoruz. Bu konuda da bizlere gereken desteğin verilmesi büyük önem arz ediyor. Ürünlerimizin susuzluk çektiği bu günlerde bizlerin yüzünü güldüren devletimize, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’a, Çelikler Holding’e, İşletme Müdürü Ahmet Yaldız’a, Ahmet Tıraş’a tüm çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.





















