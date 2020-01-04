Muhtarlardan kesintisiz elektrik için çalışan ekibe teşekkür

Kahramanmaraş’ın en yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Nurhak’ta kış mevsimi, oldukça çetin geçiyor. Yoğun kar alan ilçede yerleşim alanlarının dağınık olması ve kırsal mahallelerin çoğunlukta olması, birçok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor. Ağır kış şartlarından etkilenen hizmetlerin başında ise elektrik geliyor. AKEDAŞ Nurhak İşletme Müdürü Mustafa Tontuş nezaretinde 9 personel, 7 gün 24 saat görev yaparak ilçe halkına kesintisiz elektrik ulaştırmak için uğraş veriyor. Vatandaşların karanlıkta kalmaması için özveri ile çalışan AKEDAŞ Nurhak İşletme Şefliği’ni ziyaret eden mahalle muhtarları, İşletme Şefi Mustafa Tontuş ve ekibiyle görüş alışverişinde bulundular.

Tontuş’un, göreve geldikten kısa bir süre sonra kendileri ile iletişime geçerek mahallelerinin yaşadığı sorun ve sıkıntılarla bizzat ilgilendiğini anlatan mahalle muhtarları, “İşletme Müdürümüz Mustafa Bey, yaklaşık 6 aydır ilçemizde görev yapıyor. Kendisi göreve gelir gelmez bizlerle iletişimi en üst seviyeye çıkardı. Hemen bir whatsapp grubu kurarak özellikle elektrik kesintileri ve nedenleri ile ilgili ilk ağızdan bilgi paylaşımı yaptı. Biz de şefimizden gelen bilgi doğrultusunda halkımıza kesintinin nedenini ve ne zaman elektrik verileceğini en doğru ve net bir şekilde ulaştırma imkanını bulduk. Aynı zamanda mahallelerimizin elektrik şebekesine ilişkin de taleplerimizi iletmemizi sağlayan bu iletişim kanalı sayesinde, sorunlarımız daha çabuk çözüme kavuşturuluyor” diye konuştular.

İlçeye bağlı birçoğu kırsal olmak üzere 15 mahalle bulunduğunu belirten muhtarlar, “Nurhak, kışın karın en çok yağdığı ve toprak üstünde kaldığı bir yer. Birçok kırsal mahallesi var. Bu da elektrik hizmetlerinin çok geniş bir alana yayılmasını sağlıyor. Mustafa Bey ve ekibinin gayretleri ile AKEDAŞ’ın da desteği ile mahallelerimizde elektrik altyapısında ciddi adımlar atıldı. Kesintisiz enerji sağlamak için atılan bu adımlardan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün Mustafa Bey’i ziyaret ederek kendisine ve ekibine hem teşekkürlerimizi iletmek hem de kış dönemi için alınan tedbirleri bir kez daha görüşmek istedik. Kendisi ve ekibi, gerçekten çok büyük özveri ile çalışıyor. Ekipler kar, tipi, fırtına demeden arızları gidermek için çaba gösteriyor. Biz, Nurhak AKEDAŞ İşletme Şefliği’nden memnunuz. Kendilerine bugüne kadarki çalışmalarından dolayı hem şahsımız hem de mahalle halkı adına teşekkür ediyoruz. Önümüzde uzun ve zorlu bir kış dönemi var. Bu dönemi de en az sorunla atlatmaları için Mustafa Bey ve ekibine elimizden desteği vereceğiz. İnşallah, baharla birlikte de yeni çalışmaları hep beraber yapacağız” ifadelerini kullandılar.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Nurhak İşletme Müdürü Mustafa Tontuş ise, AKEDAŞ olarak tüketici memnuniyeti odaklı çalışma prensibini ilke edindiklerini vurguladı.

Nurhak’ta yaşanan çetin kış şartlarının beraberinde getireceği olumsuzlukları asgariye indirmek için yaz aylarında yoğun bir bakım çalışması yaptıklarının altını çizen Tontuş, “Hiçbir mahalleyi ve mezrayı enerjisiz bırakmamak için görev başındayız” dedi.

Birinci önceliklerinin ise mümkün olan en kısa sürede arızlara müdahale etmek olduğunu aktaran Tontuş, şunları söyledi:

“Yaklaşık 6 ay önce Nurhak’ta işletme şefi olarak göreve başladım. AKEDAŞ Elbistan Bölge Müdürümüz Sayın Ali Özberk’in de desteği ile aydınlık ve sağlıklı enerji alabilen bir Nurhak için 9 mesai arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. Göreve başlar başlamaz AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla iyi bir diyalog içinde olmayı arzuladık ve bunun karşılığını da aldık. Birçok noktada yatırım çalışmalarımızı hayata geçirdik. Merkezde ve kırsal mahallerimizde şebeke yenilemesi, bakım ve onarım ile direk dikimi yaparak enerji kalitemizi ve sürekliliğimizi artırdık. Yapılan hizmetlerin ve harcanan yoğun emeğin değerli muhtarlarımızca da takdir edilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Moral ve motivasyon konusunda muhtarlarımızın desteğini önemsiyoruz. Temel amacımız, aydınlık, enerji sorunu yaşamayan bir Nurhak’tır. Sorunların minimum seviyeye inmesi için çalışmalarımız aralıksız sürüyor.”

‘Nurhak’ın her noktasına en iyi hizmeti götürmek için çalışıyoruz’ diyen Tontuş, “Bu tür ziyaretler bizleri daha iyiyi yapma anlamında motive ediyor. Ben ve ekip arkadaşlarım da gösterdikleri nezaket ve verdikleri destekten dolayı muhtarlarımızın şahsında mahalle sakinlerine teşekkür ediyoruz. Nurhak Kaymakamımız Sayın Cihat Koç ve Belediye Başkanımız Sayın İlhami Bozan’a da bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



