Muhtarlardan ‘cami tarlası’ tepkisi

Elbistan’da görev yapan bazı mahalle muhtarları, geliri mahallelerindeki cami, okul, Kur’an Kursu ve diğer giderler için harcanan köy tüzel kişiliğine ait ‘cami tarlalarının’ Elbistan Belediyesi’nin borçları karşılığında icra yoluyla satılmasına tepki gösterdi.

Muhtarlar, bu tarlalardan elde edilen kira bedellerinin, eskiden mahallelerine hizmet olarak geri döndüğünü vurgulayarak, “Elbistan Belediyesi’nin borcunun cami tarlaları satılarak ödenmesi ne kadar doğru. Biz, tarlalarımızın yeniden köy tüzel kişiliğine verilmesini istiyoruz” şeklinde konuştular.

Elbistan’a bağlı birçok mahallede ‘cami tarlası’ olarak bilinen araziler bulunuyor. Bu araziler, sahipleri tarafından yıllarca önce köylerdeki başta cami olmak üzere diğer birçok giderin karşılanması için hibe edilmiş. Köy tüzel kişiliğine ait olan bu cami tarlaları, 30 Mart 2014’ten sonra Büyükşehir Yasası doğrultusunda Elbistan Belediyesi’ne geçti. Elbistan Belediyesi’nin tasarrufu altına giren bu tarlalar, son dönemde belediyenin bazı borçları dolayısıyla satılmaya başlandı. Cami tarlaları satılan ya da satılmak üzere olan mahalle muhtarları da bu duruma tepki gösterdi.

Elbistan Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Tıraş, Balıkçıl Mahalle Muhtarı Cuma Ayhan, Doğan Mahalle Muhtarı Ercan Ceran, Karahüyük Mahalle Muhtarı Mehmet Ünal, Izgın Mahalle Muhtarı Cuma Çolak, Yapraklı Mahalle Muhtarı Durmuş Ali Şahin, Ağlıca Mahalle Muhtarı Bayram Yıldırım ve Güvercinlik Mahalle Muhtarı Mehmet Kılınç, bu durumla ilgili bir açıklama yaptı.

Muhtarlar adına konuşan Balıkçıl Mahalle Muhtarı Cuma Ayhan, cami tarlalarının satışının durdurulmasını istedi.







Uygulamanın yanlış olduğunu kaydeden Ayhan, “Burada cami tarlalarımız icradan satılıyor. Babalarımız, dedelerimiz camiye zamanında hibe etmiş. Bu tarlalar, Büyükşehir yasası doğrultusunda köy tüzel kişiliğine ait iken, Elbistan Belediyesi’ne geçti. Şuanda da Elbistan Belediyesi’nin işçilere olan borcu başta olmak üzere diğer borçları yüzünden icra yoluyla satışa çıkıyor. Şimdiye kadar çeşitli mahallelerimizde 150 dönüme yakın tarla satıldı. Kısa bir süre içerisinde de 150 dönüm daha icra yoluyla ihaleye çıkacak. Peyderpey satılacak 500 dönüme yakın cami tarlası var. Biz, bu tarlaların köylerimize tekrar iade edilmesini istiyoruz. Çünkü bu tarlaların geliri yine köyümüze, mahallemize harcanıyordu. Satılınca bu gelirden mahrum kalacağımız gibi, borçlarımızı ödemek için de elimizdeki imkan alınmış oluyor. Camilerin, Kur’an kurslarının elektrik faturaları ve diğer giderleri bu tarlalardan elde edilen kira geliriyle karşılanıyordu. Önceden hayırseverler bu tarlaları köyün ihtiyacı karşılansın diye hibe etmiş. Tarlalarımızın mahalle muhtarlıklarına tekrar iade edilmesini istiyoruz. Elbistan Belediyesi’nin borçlarını, cami tarlası satılan köylüler ödemek zorunda kalıyor. Benim mahallemde de satışa çıkarılan arazi var. Burayı zamanında köye hibe eden aile, şimdi kendi tarlasını satın alma durumuyla karşı karşıya kaldı. Doğan Mahallesi’ndeki tarla başka bir borç için, Izgın’daki başka bir borç için satılacak. Bu ne kadar doğru bir uygulama” ifadelerini kullandı.

Söz konusu tarlalardan elde edilen gelirlerin 100-200 yıldır mahalleye hizmet olarak geri döndüğünü kaydeden Balıkçıl Mahalle Muhtarı Cuma Ayhan, “Bu tarlalardan elde edilen gelirle mahallelerimize, köylerimize cami yapıldı, Kur’an kursu, muhtarlık binası ve taziye evi yapıldı. Köyümüzün ihtiyaçları için kullanıldı. Yani buradan alınan paralar hizmete döndü ve mahalle halkı için kullanıldı. Şimdi cami tarlası satılarak borç ödenmeye çalışılması ne kadar doğru bir karar olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu tarlaları hibe eden adamların hayrı da ortadan kalkacak. 100-200 senedir bu tarlalardan elde edilen geliri yine mahalle için kullanıyorduk. Şimdi ne olacak? Birçok mahallemizde bu durum söz konusu. Borç, Elbistan Belediyesi’nin, satılan tarlalar ise mahallelerin. Yetkililerimize bu konuda çağrıda bulunuyoruz. Bunun önüne geçilmesini talep ediyoruz. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan ve milletvekillerimizden bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Tıraş ise, köy tüzel kişiliklerine ait iken Elbistan Belediyesi’ne devredilen gayrimenkullerin listesinin yapılması ve durumlarının yerinde incelenmesi için Belediye Meclisinden talep edilen ARGE komisyonunun 3 yıldır kurulmadığını belirtti.