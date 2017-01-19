Muhtarlardan Bayazıt’a hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale ve beraberindeki mahalle muhtarları, vekâleten sürdürdüğü göreve asaleten atanan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 yıl önce vekâleten Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Kürşat Bayazıt’ın asaleten ataması gerçekleşti. Türkiye Muhtarlar Federasyonu Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale ile beraberindeki mahalle muhtarları, Bayazıt’ı, makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Burada bir değerlendirme yapan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale, eğitimin insanlığın geleceği için önemine dikkat çekti.

Kale, “Eğitim ve öğretim yaşam boyunca devam eden bir süreçtir. Toplumların gelişmesi, insanlığın refah düzeyine ulaşması, o toplumdaki insanların görecekleri eğitimle yakından ilgilidir. Güzel eğitilmiş bir milleti yönetmek kolay, esir almak zordur. İlim önemli bir hidayet rehberi ve ışıktır. İnsana yön veren, insanlığı yücelten, hayatı anlamlandıran bir etkinlik olan eğitim; bireyin, toplumun ve insanlığın geleceği için son derece değerlidir. Özellikle, her geçen gün daha önemli hale gelen bilgi ve teknolojinin etkili olduğu günümüzde, eğitimin ve niteliğinin bu gelişmelerle eşdeğer olması büyük bir ihtiyaçtır” dedi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ın bu konuda üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını kaydeden Kale, “İlçemizde eğitim seviyesinin yükselmesi, eğitimin kalitesinin artması hepimizin dileğidir. Sayın Müdürümüz Kürşat Bey de bu konuda göreve geldiği günden bugüne kadar üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır. Çabalarını takdir ediyor, bundan sonraki çalışmalarında da kendisine başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kendisine, tüm öğretmenlerimize, eğitim camiamıza ve tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz” şeklinde konuştu.