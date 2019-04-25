Muhtarlara şarbon hastalığı anlatıldı

Toplantıda konuşan Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, yerel seçimlerin ardından muhtarlığa seçilen muhtarı tebrik etti. Kaymakam Pınar, kurumlarının faaliyetlerinin değerlendirilmesi, istişare edilmesi, muhtarların taleplerinin dinlenmesi ve karşılıklı görüş alışverişinin yapılabilmesi için düzenlenen koordinasyon toplantısının, kamu çalışmalarını hızlandırdığına dikkati çekti.

Daha sonra söz alan Afşin İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rukiye Hatipsoylu, Çobanbeyli Mahallesinde görülen şarbon hastalığı hakkında mahalle muhtarlarına bilgi aktardı.

Çobanbeyli Mahallesinde görülen hastalığın deri şarbonu olduğunu belirten Hatipsoylu, " Şarbon, akciğer ve bağırsak şarbonu değilse, deri şarbonu olarak görüyorsak korkulacak bir hastalık değildir. Sadece sağlık kuruluşlarında gerekli tedaviyi almamız gerekiyor. Deri şarbonu, antibiyotik tedavisiyle tedavi edilebilen bir hastalık. Ölümcül olması ve ilerlemesi söz konusu değil. Biz mahallemizde Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde gerekli önlemleri alarak, halkımıza bilgilendirmede bulunduk. Hasta olan etlerin imha edildi” dedi.

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muttalip Kurt ise, şarbon vakasının, Çobanbeyli Mahallesinde daha önce 1993 yılında da görüldüğünü ifade ederek, “Şuanda, 2019 yılında karşılaştığımız şarbon hastalığının nedeni büyük bir ihtimalle daha önce mahallemizde görülen şarbon vakasıdır. Çünkü şarbon hastalığı toprakta 60 yıla kadar hayatta kalabiliyor. Bizler mahallemizde hayvanların aşılanmasını ve ahırların ilaçlanması gibi çalışmalarımızı yaptık. Bu süreçte mahalle muhtarlarımız, mahallelerinde şüpheli hayvan ölümleriyle karşılaştığında ilçe tarım müdürlüğüne bildirmesi ve özellikle çiğ et tüketilmesinden kaçınılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Akdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Burak Binboğa, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ile mahalle muhtarları katıldı.



