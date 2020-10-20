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Muhtarlara hizmet içi eğitim semineri verildi

Elbistan Kaymakamlığı’nca belirlenen 20 mahalle muhtarına yönelik olarak başlatılan eğitim programı çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM) hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Muhtarlara hizmet içi eğitim semineri verildi
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Seminere, merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan tarafından verilen seminerde, mahalle muhtarlarına tebligat kanunu ve muhtarın görevlerine ilişkin bilgiler aktarıldı. Tebligat kanununda yaşanan aksamaların çözüm yolları ve muhtarların bu konudaki sorumluluklarının anlatıldığı seminerde, muhtarlık kurumunun görev ve yetkilerine ilişkin de geniş kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan, hizmet içi eğitim semineri ile ilgili olarak, “Muhtarlarımızın tebligat kanunu hakkındaki bilgilerini pekiştirmek, görev sorumluluklarını anlatmak amacıyla Elbistan Kaymakamlığımızın talimatı doğrultusunda hizmet içi eğitim semineri düzenliyoruz. Muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunmasını amaçlıyoruz” dedi.

Seminerde ayrıca, mahallelerde açılacak kurslarla ilgili de bilgiler aktarıldı.

Seminere katılan muhtarlar da, özellikle tebligat kanunu ile ilgili kendilerine büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, “Çok faydalı bir eğitim programı oldu. Bu konuda yaşadığımız sorunların çözümü noktasında bizlere kolaylık sağlayacak” ifadelerini kullandılar.





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Muhtarlara Hizmet Içi Eğitim Semineri Verildi
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