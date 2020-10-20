Muhtarlara hizmet içi eğitim semineri verildi

Seminere, merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan tarafından verilen seminerde, mahalle muhtarlarına tebligat kanunu ve muhtarın görevlerine ilişkin bilgiler aktarıldı. Tebligat kanununda yaşanan aksamaların çözüm yolları ve muhtarların bu konudaki sorumluluklarının anlatıldığı seminerde, muhtarlık kurumunun görev ve yetkilerine ilişkin de geniş kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan, hizmet içi eğitim semineri ile ilgili olarak, “Muhtarlarımızın tebligat kanunu hakkındaki bilgilerini pekiştirmek, görev sorumluluklarını anlatmak amacıyla Elbistan Kaymakamlığımızın talimatı doğrultusunda hizmet içi eğitim semineri düzenliyoruz. Muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunmasını amaçlıyoruz” dedi.

Seminerde ayrıca, mahallelerde açılacak kurslarla ilgili de bilgiler aktarıldı.