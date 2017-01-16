Muhtarlar, yöneticilerle istişare toplantısında bir araya geldi

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Elbistan Şubesi’ne üye muhtarlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan Belediyesi ve AKEDAŞ İşletme Müdürlüğü’nün temsilcilerine mahallelerindeki sorunları ve taleplerini anlattı.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Elbistan Şube Başkanı Mazhar Alagöz, mahallelerin alt ve üstyapı sorunlarının dile getirilmesi, çözüm önerilerinin bulunması noktasında önemli bir organizeye imza attı. Pınarbaşı Kale Restoran’da gerçekleştirilen istişare toplantısında söz alan mahalle muhtarları, sorunlarını ilk ağızdan muhataplarına iletme fırsatı buldu.

Başta yol, ulaşım ve elektrik olmak üzere birçok hizmetlerde gelinen noktayla ilgili bilgi paylaşımın yapıldığı toplantıda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk, AKEDAŞ İşletme Müdürü Süleyman Öner, Elbistan Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Koç ve mahalle muhtarları hazır bulundu. Organize, mahalle muhtarlarının Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, AKEDAŞ İşletme Müdürlüğü ve Elbistan Belediyesi’nin sorumluluk alanlarına giren konuları ve sorunlarının dile getirilmesini sağladı. Tek tek söz alan mahalle muhtarları, öncelikli sorunlarını dile getirdi.

Toplantıda katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Elbistan Şube Başkanı Mazhar Alagöz, “Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Ülkemizin etrafı adeta bir ateş çemberi. Malumunuz bir darbe atlattık, bunun devamında da iç ve dış güçlerin maşalarının oluşturduğu terör olayları, yakın komşularımızda meydana gelen gelişmeler, bizleri ister istemez bu olayların içine çekiyor. Allah, devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini daim etsin. Bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizin makamını yüce eylesin. Yaralılarımıza şifa; ailelerine de sabırlar ihsan eylesin” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları ile yerel ve merkezi yönetimin temsilcileri arasındaki iletişimi kuvvetlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Alagöz, “Bu sebeple merkezi ve yerel yönetimlerden azami derecede faydalanmayı amaçlıyoruz” dedi.