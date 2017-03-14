Muhtarlar, Hollanda ve Almanya’yı kınadı

Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale, Hollanda ve Almanya ile bazı Avrupa ülkelerinin bakanlara uyguladıkları yasaklamalar ile Türk vatandaşlarına uyguladıkları şiddetin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, bu ülkeleri şiddetle kınadıklarını söyledi.

Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanlığı’nda bir grup mahalle muhtarı ile birlikte açıklamalarda bulunan Kale, Türkiye’nin yükselişinden rahatsız olan bazı ülkelerin, insan hakları ve demokrasiyi ayaklar altına alarak bakanların seyahat özgürlüğünü engellediklerini, vatandaşların ise demokratik tepki haklarını ellerinden aldıklarını kaydetti.

Türkiye’ye karşı başlatılan tutumun asla kabul edilmeyeceğini dile getiren Kale, “Sözde demokrasinin gücü ve beşiği olduklarını iddia eden AB ülkeleri, diğer ülkelerin içişlerine karışarak; huzursuzluk ve terörü besleyerek demokrasiden ve insan haklarından ne kadar uzakta olduklarını tüm dünyaya gösterdiler. Tabi böylece maskeleri de düşmüş oldu. Her iki ülkenin tutumu kabul edilemez. Yaşanan demokrasi ve insan haklarını hiçe sayan Almanya ve Hollanda’nın tutumlarını kınıyoruz. Avrupa Konseyi ve NATO üyesi ve AB aday ülke olan Türkiye’nin Dışişleri Bakanının uçuşuna izin verilmemesi temel insan haklarından olan seyahat özgürlüğünü engellemektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda’da Türkiye Rotterdam Başkonsolosluğuna alınmaması, olayın gerilimini iyice arttırarak iki ülke ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir yaklaşımdır. Avrupa Birliğinin kurucu üyelerinden olan Hollanda’nın AB görev ve hedefleri ile çelişen, tüm AB değerlerinden uzak bu tutumun izahının yapılması mümkün değildir. Hollanda’nın derhal Türkiye Cumhuriyeti Devletinden özür dilemesi gerekir” dedi.

Türkiye’nin birliği söz konusu olunca bazı ülkelerin asıl amaçlarını ortaya koyduklarını ifade eden Kale, “Türkiye’nin, Avrupa’nın bir parçası olarak görülmesine rağmen Almanya ve Hollanda’nın ötekileştirici tutumu doğru değil. Türkiye Cumhuriyetinin Rotterdam Başkonsolosluğuna gelen vatandaşlarıyla konuşmasına tahammül edemeyen AB ülkesinin bakanımızı engellemesi doğru değildir. Bu gelişmeler Almanya ve Hollanda’nın insan hakları ve demokrasiden ne kadar uzak olduğunu ortaya koymuştur. Demokrasi ve insan hakları savunucusu olduklarını ileri süren ülkelerin terörü ve teröristi besleyen, koruyan, barındıran ve her türlü desteği vererek ülkelerinin başına bela eden Almanya ve Hollanda’yı şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.



