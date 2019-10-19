Muhtarlar Günü, törenle kutlandı

Elbistan’da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende, Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale ve Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla birlikte kutlama programı sona erdi.

Tören sonrasında değerlendirme yapan Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale, muhtarlığın siyaset üstü bir kurum olduğunun altını çizdi.

Kale, şöyle konuştu:

“Muhtarlık, 7 gün 24 saat hizmet veren; halkla iç içe olan bir kurumdur. Siyasi partilerin üstünde olan bir sistem. Hizmet amaçlı bir kurumdur. Bu düşüncelerle tüm muhtar arkadaşlarımızın bu gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”

Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz ise, muhtarlık kurumunun, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini söyledi. Alagöz, “19 Ekim’i, 4 yıldır Muhtarlar Günü olarak kutluyoruz. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Hepsine de hayırlı görevler diliyorum” dedi.