Muhtarlar Günü, törenle kutlandı

Bu yıl ilk kez kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü çerçevesinde Elbistan’da Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Elbistan’da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende Türkiye Muhtarlar Derneği Başkanı Hayri Kale ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Elbistan Şube Başkanı Mazhar Alagöz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla birlikte kutlama programı sona erdi. Programa Elbistan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İlyas Elmas, Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Beyazıt ile mahalle muhtarları katıldı.

Tören sonrasında değerlendirme yapan Türkiye Muhtarlar Derneği Başkanı Hayri Kale, “Türkiye’de muhtarlık tarihi 1828’e dayanır. Muhtariye olarak kurulmuştu. 1948’e kadar bu şekilde görev yapmıştır. Bu tarihten itibaren Türkiye geneline yayılmıştır. O günden bugüne resmiyette vardık ama gün olarak bir günümüz yoktu. Son 2-3 yıldır Cumhurbaşkanımızın muhtarlara verdiği kıymet üzerine mevcut hükümette bunu resmi bir gün olarak kararlaştırdı. Muhtarlara ait resmi bir gün olmasından dolayı mutluyuz” dedi.

Kale, “Muhtarlık müessesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktasındaki kurumsal temsilciliği olduğu aşikardır. Muhtarlarımız, bulundukları mahalle veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak, hem sevinçte hem de hüzünde halkının yanında ve hizmetindedir. Muhtarlarımızın zor şartlar ve kısıtlı imkanlarla yürüttükleri fedakarca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da, son dönemde yapılan maddi ve manevi iyileştirmelerin artarak devam etmesi, devletimizin kendilerine verdiği önemin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.