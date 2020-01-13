Muhtarlar Derneği’nden bölge milletvekillerine ortak toplantı daveti

Başkan Alagöz, “Mahallelerimizin sorunlarının ilk ağızdan dile getirilmesi için tüm bölge milletvekillerimizle aynı anda görüşmeyi istiyoruz” dedi.

Derneğe üye muhtarlarla bir araya gelen Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz, tüm bölge milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirmeyi planladıkları toplantının Türkiye’de bir ilk olacağını vurguladı.

İktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleriyle birlikte mahallelerin sorunlarının açık açık konuşulacağı bir toplantı gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini belirten Başkan Alagöz, şöyle konuştu:

“Şimdiye kadar hiç yapılmamış ve emsali olmayan bir karar aldık. Kahramanmaraş’ın tüm milletvekillerini ilçemize davet ediyoruz. Sayın milletvekillerimizi en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz. 8 milletvekilimiz var. Bizim davetimize icabet ederlerse mahallelerimizin sorunlarını beraberce görüşebiliriz. Çözüm önerilerimizi dile getirir onların bu eksikliklerle ilgili de planlamalarını öğrenmiş oluruz. Mahallelerimizin hepsinin de ayrı ayrı sorunları var. Ortak sorunlarımız da var. Yol sorunlarımız var, tarımsal noktadaki sulama sorunu tüm mahallelerimizi yakından ilgilendiriyor. Sosyal ve kültürel alanlarda yapılacak çalışmalar var. Böyle bir çalışma daha önce ülke genelinde hiç yapılmamış. İnşallah biz bir ilki gerçekleştirmiş olacağız.”

‘Seçilenlerin ve atananların en büyük ve önemli görevleri, bölgelerine kalıcı ve güzel hizmetlere öncülük yapmaktır’ diyen Başkan Alagöz, “İlçemize ve mahallelerimize kalıcı ve güzel izler bırakmayı istiyoruz. Bunun yolu da istişare ve ortak akıldan geçiyor. Bölge milletvekillerimizin tamamıyla bir araya gelerek ortak akıl çerçevesinde hareket etmek istiyoruz. Genişleyen fakat gelişmeyen ilçemiz için yapacak çok şey var. İnşallah bu davetimize icabet ederler. Böylece sorunlarımızı paylaşarak en kısa sürede ya da devletimizin kurumlarının belirleyeceği bir takvim içerisinde çözüme kavuşturmuş oluruz” ifadelerini kullandı.