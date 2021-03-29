Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
2 bin 400 kişinin yeni yaşam projesinde ilk beton döküldü
2 bin 400 kişinin yeni...
Başkan Tıraş’tan genel kongre açıklaması
Başkan Tıraş’tan genel kongre açıklaması
Güneş enerjisi santrali, 2 milyon 490 bin TL’ye mal olacak
Güneş enerjisi santrali, 2 milyon...
Elbistanspor’da yeni sezon öncesi lansman yapıldı
Elbistanspor’da yeni sezon öncesi lansman...
Müftü Kılınç’tan Berat Kandili mesajı
Müftü Kılınç’tan Berat Kandili mesajı
banner162

Muhtarlar Derneği’nde Başkan Kale güven tazeledi

Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şubesi’nin olağan genel kurulunda 2 dönemdir başkanlık görevini yapan Hayri Kale güven tazeledi.

Muhtarlar Derneği’nde Başkan Kale güven tazeledi
banner167

Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şubesi’nde genel kurul yapıldı. Dernek binasındaki genel kurul, mevcut başkan Hayri Kale’nin başkan adaylığında gerçekleştirildi. Kale, üye muhtarların oy birliği ile 3.dönem için başkanlık görevine seçildi.

Genel kurul sonrasında değerlendirme yapan Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale, kendisine gösterilen güvenden dolayı tüm muhtarlara teşekkür etti.

Başkanı Kale, elinden gelen en iyi hizmeti vermeye çalıştığını vurgulayarak, bundan sonraki dönemde muhtarların her türlü sorun ve sıkıntısının çözümü noktasında elinden geleni yapacağını kaydetti.

Muhtarlar arasındaki birlik, beraberlik ve sosyal dayanışmayı en üst seviyede tutacak çalışmalara imza atacaklarını belirten Başkan Kale, “Muhtarlık, 7 gün 24 saat hizmet veren; halkla iç içe olan ve tek gayesi hizmet olan bir kurumdur. Önemli görevler üstlenen muhtarlarımız arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik hakim. Bizler bu birlik ve beraberliğin sunmuş olduğu manevi atmosferle en iyi hizmetin gelmesi noktasında 2 dönemdir çaba sergiliyoruz. Bundan sonraki dönemde de bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm üyelerimize, şahsıma gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Üye arkadaşlarımızın güvenine layık olmak ve seslerini duyurabilmek için her zaman yanlarında olacağız” dedi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Muhtarlar Derneğinde Başkan Kale Güven Tazeledi