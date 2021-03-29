Muhtarlar Derneği’nde Başkan Kale güven tazeledi

Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şubesi’nde genel kurul yapıldı. Dernek binasındaki genel kurul, mevcut başkan Hayri Kale’nin başkan adaylığında gerçekleştirildi. Kale, üye muhtarların oy birliği ile 3.dönem için başkanlık görevine seçildi.

Genel kurul sonrasında değerlendirme yapan Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale, kendisine gösterilen güvenden dolayı tüm muhtarlara teşekkür etti.

Başkanı Kale, elinden gelen en iyi hizmeti vermeye çalıştığını vurgulayarak, bundan sonraki dönemde muhtarların her türlü sorun ve sıkıntısının çözümü noktasında elinden geleni yapacağını kaydetti.

Muhtarlar arasındaki birlik, beraberlik ve sosyal dayanışmayı en üst seviyede tutacak çalışmalara imza atacaklarını belirten Başkan Kale, “Muhtarlık, 7 gün 24 saat hizmet veren; halkla iç içe olan ve tek gayesi hizmet olan bir kurumdur. Önemli görevler üstlenen muhtarlarımız arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik hakim. Bizler bu birlik ve beraberliğin sunmuş olduğu manevi atmosferle en iyi hizmetin gelmesi noktasında 2 dönemdir çaba sergiliyoruz. Bundan sonraki dönemde de bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm üyelerimize, şahsıma gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Üye arkadaşlarımızın güvenine layık olmak ve seslerini duyurabilmek için her zaman yanlarında olacağız” dedi.