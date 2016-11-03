Muhtarlar, Başbakan ve Meclis Başkanı’na taleplerini iletti

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Yönetimi, Başbakan Binali Yıldırım ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı ziyaret ederek, taleplerini içeren bir dosya sundular.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özünal’ın başkanlığındaki heyette, Muhtarlar Federasyonu Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale de yer aldı.

Yapılan ziyaretlerin verimli geçtiğini, Başbakan Binali Yıldırım ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşme imkânı bulduklarını anlatan Kale, muhtarların taleplerini içeren dosyalar sunduklarını anlattı.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu tarafından hazırlanan ve muhtarların taleplerini içeren dosyada, şu maddelere yer verildi:

Madde 1.Muhtarın sorumlu olduğu kadar, yasal yetkilerinin artırılması, Muhtarlar, Turizm bölgelerinde birlik kurarak Birlik Başkanı veya yönetimine girmesi sağlanarak, bölgesel kültürü yaygınlaştırılması için imkân sağlanması.

Madde 2.Muhtarlara, mahallesinde, köyünde, okul, cami, dernekler ve kursları ile ilişkilendirmeli devleti temsilen, başkanı da olmalı.

Madde 3.Muhtarların, bürolarının yerel yönetimler tarafından tefrişi yapılmalı, internet, elektrik, su, ulaşım, haberleşme, kırtasiye giderlerini ilgili birimler karşılamalı.

Madde 4.Muhtara çalışma saatti düzenlemeli, ödeneği asgari ücretle eş değerde olmalı (Ücrette Adalet sağlanmalı) Emekli olmuş veya işyeri olan muhtarı ayrı bir kategoriye konmalı, muhtar aday adayı olmak isteyen kişilere, yaş ortalama sınırlaması getirilmeli, emekli, işyeri olan kişilerin, maaşından kesinti yapılma şartı getirilmeli, emekli olamamış, işsiz kalmış nitelikli kişilerin de istihdam edilmesine yol açılmalı, bunların sağlanması halinde muhtar halktan mühür ücreti almamalı.

Madde 5.10 yıllık muhtarlık yapmış, yapan kişilere istemi halinde yeşil pasaport verilmesi

Madde 6.Muhtar suç işlemesi halinde 657 sayılı devlet memuru yasasından yargılanıyor ama aynı özlük haklarından yararlanamıyor, bu durumda yasal olarak düzeltilmeli.

Madde 7. 6136 sayılı ateşli silahlara muhalefetten zarar gören mevcut muhtarlarımıza ve yapmış olanlara bir defaya mahsus kanun da önü açılmalı mağduriyetti önlenmeli ve hakkı verilmeli

Madde 8.Muhtar emekli olması halinde tabanca harcını devlet memuru gibi ödemeli

Madde 9.Muhtardan, bürokrat atamalarında bilgi ve atamalarla ilgili görüşü alınmalı.

Madde 10.442 sayılı köy kanunu acilen günün şartlarına göre yenilenmeli, kapatılan beldelerin yerine kalkınmakta öncelikli köyler statüsü getirilmeli.

Madde 11. Muhtarlara kaçak yapıyla ilgili izleme yetkisi ve sorumluluğu verilmeli iş yeri açma, kapama, ruhsat verme de, bina yapımında ruhsat vermede muhtarın görüşü alınmalı.

Madde 12.İmar planı yapımında muhtarın görüşü alınmalı.

Madde 13.Tebligat Kanunun 21. maddesi kesinlikle değişmeli.

Madde 14.Köy muhtarında olduğu gibi, mahalle muhtarına da tüzel kişilik kazandırılmalı çifte standartlıktan kurtarılmalı, mahalle muhtarı da nikah kıyabilmeli.

Madde 15.Görevini yerine getirir iken, muhtara karşı suç işleyen vatandaş, devlet memuruna karşı suç işlemiş olduğunun yasalarla belirlenmeli, aynı suçu muhtar yapmış ise, onun da sorumluluk altında olduğu yasalarla belirtilmeli.

Madde 16.Muhtarın vefat etmesi veya şehit olması halinde 1 derece yakınlarına devlet maddi ve manevi desteği vermeli.

Madde 17.Muhtara uyuşturucu ile mücadele, mahallesinde bulunan kötü alışkanlıkları insanlara aşılayan yerlerin denetiminin yetkisi ve sorumluluğu verilmeli.

Madde 18.Muhtar, mahallesinde, köyünde yaşayan aileleri bilir. Kadın darbını, intiharlara varan, aile uyuşmazlığıyla ilgili, kız, erkek çocuklarının bataklık içine girmesini önlemek, mahalle baskısından kurtulması amacıyla (Psikolog tahsisi edilmeli) bunun da yetkisi ve sorumluluğu verilmeli.

Madde 19.Muhtara mahalle ve köyünde gençlere, dar gelirli ailelere bütçelerine gelir sağlamak amacıyla, Mikro krediler verme imkânı yaratılmalı.

Madde 20.Köy hudutları içinde faaliyet gösteren maden, kum, taş, yer altı, yer üstü, orman istihsalinden, yer altı yer üstü kaynak işletmelerinden, üretilip satılan her türlü elde edilen gelirden köyün kalkınması için pay verilmeli.

Madde 21.Muhtarlar devlet desteği ile köyde üretilen malların değerlendirilmesi amacıyla bölge ofisleri kurmalı.

Madde 22.Köyün kalkınması için, köy hudutları içinde satılan hazine mallardan elde edilen maddi imkândan köye pay verilerek yararlandırılmalı, muhtar köyün kalkınması için bu maddi imkanı kullanabilmeli.

Madde 23.Muhtarlara kurumlardan gelen talep üzerine keşfe katılması halinde, diğer devlet memurları gibi harç verilmeli.

Madde 24.0lağanüstü hallerde vatandaşı bilgilendirme açısından, elektronik ortamda konferans yapabilmesi için temsil ettiği yerlere konferans panoları yerleştirilmeli, bunun imkânını da ve ortamını da mülki amirler hazırlamalı.

Madde 25. Muhtarın tanımı yapılmalı ve yetkisi yasalarla belirlenmeli, Anayasanın 127. maddesinde yer alan yerelde belediyelerle aynı madde içinde olmalı.