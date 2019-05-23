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Muhtarlar Akademisi’nde eğitimler sürüyor

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen Elbistan Muhtarlar Akademisi Projesi’nde ilçedeki mahalle muhtarlarına yönelik olarak eğitimler devam ediyor.

Muhtarlar Akademisi’nde eğitimler sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin koordinesinde Elbistan’daki mahalle muhtarlarına yönelik olarak başlatılan Elbistan Muhtarlar Akademisi Projesi’nde eğitimler, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda (EMYO) sürüyor. EMYO konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde mahalle muhtarlarına liderlik, muhtarın görevleri, girişimcilik ve kamu yönetimi gibi konularda bilgiler aktarılıyor.

Eğitimler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. İlk olarak kürsüye gelen Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren, okulla ilgili olarak bilgi verdi. Daha sonra mikrofona davet edilen Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Öğr. Gör. Mehmet Kılınç, kamu yönetimi hakkında konuşma yaptı. İngilizce Okutmanı Öğr. Gör. Murat Şirinoğlu ise, muhtarlara liderlik ve girişimcilik hakkında bilgiler aktardı. Türk Dili Okutmanı Öğr. Gör. Ökkeş Yüksel de demokrasi ile 2023 Türkiye vizyonu hakkında geniş kapsamlı bir sunum yaptı. Eğitimlerin son konuşmasını yapan isim ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Şube Müdürü Sayın Muzaffer Türk oldu. Türk, Muhtar Bilgi Sistemi hakkında bilgilendirme konuşması yaptı.









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Xmen 4 saat önce

Aklıma Titanik filmi geldi,hiç çıkmıyor zaten 1 yıldır.... Gemi nin batacagi kesin ama birileri müzikal yapıyor... Kendiside arkadan tekne ile kaçmaya çalışıyor... Bu filmi hatırlayan oldumu

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