Muhtarı seçmek için 2 yılda 3.kez sandığa gidecekler

Afşin’e bağlı İğdemlik Mahallesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan ara karar gereği muhtarlık seçimi yenilenecek. 69 seçmeni bulunan mahallede seçmenler 6 Haziran’da üçüncü kez muhtarını seçecek.

Afşin’e bağlı İğdemlik Mahallesi’nde 31 Mart 2019 tarihinde yapılan muhtarlık seçimleri itirazlar üzerine iptal olmuş, mahalleli 2 Haziran 2019 tarihinde yeniden sandık başına gitmişti. Bu seçime de itirazların olması üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ara karar ile son seçimi de iptal ederek seçimin yenilenmesi kararı verdi. 7 Haziran 2020’yi seçim günü olarak belirleyen YSK, artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle seçimin 6 Haziran 2021 tarihinde yapılmasına karar verdi.

5 Nisan 2021 Pazartesi günü itibariyle seçim takvimi başlatılan İğdemlik Mahallesinin yeni muhtarın kim olacağı merak konusu oldu.