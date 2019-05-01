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Muhtar Üstün’den hayırseverlere çağrı

Kızılcaoba Mahalle Muhtarı Kemal Üstün, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi insanların iftar sofrasını şenlendirmek isteyen hayırsever vatandaşların yapacakları yardımlarda köprü olmak istediklerini söyledi.

Muhtar Üstün’den hayırseverlere çağrı

Başta Kızılcaoba Mahallesi’nde olmak üzere hayırsever vatandaşların gıda yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için üzerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten muhtar Üstün, “11 ayın sultanı olan Ramazan ayına yaklaşıyoruz. Elbistan’ımızın insanı, yardımlaşma ve paylaşma noktasında da üzerine düşeni en iyi şekilde yapacak ve garibin, gurabanın iftar sofrasına sıcak yemek götürmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir. Mahallemizde de ihtiyaç sahibi ailelerimiz oldukça fazladır. Bu nedenle yardımda bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız 0542 317 5234 numaralı telefondan bizlere ulaşırsa biz de bu yardımları ihtiyaç sahibi ailelerimize iletmelerinde yardımcı oluruz” dedi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası ile TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği’nin mahallede yaptığı ağaçlandırma çalışmasından dolayı da teşekkür eden Kızılcaoba Mahalle Muhtarı Kemal Üstün, “Mahallemiz sınırları içerisinde olan ETSO hatıra ormanına fidan dikim etkinliği düzenleyen ETSO Başkanı Mustafa Paksoy’a, üyelerine, TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç’a, yönetimine, öğretmenlere, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline, öğrencilere ve teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

 

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Yerel Manşetler
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Hacı bekir cengizler 3 hafta önce

Tebrikler kardeşim başarılar diliyorum

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