Muhtar Kıyan’dan GSM operatörleri ve bankalara çağrı

Kıyan, ayrıca yaz aylarının gelmesi ile birlikte ilçedeki bankaların, şubelerdeki bankamatikler önünde bekleyen vatandaşları güneşten koruyacak önlemler alması gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye genelinde bayramın birinci günü adeta cep telefonu ile iletişimin koptuğunu belirten Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Ahmet Kıyan, “Bayramın birinci günü yine GSM operatörleri krizi yaşadık. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bayramda vatandaşların sevdikleriyle buluşmasının tek yolu telefon etmekti. Ne yazık ki, bayramda hiç kimse birbirini arayamadı. Sevdiklerimize ulaşamadık onlar da bize ulaşamadı. Bu iletişim problemleri daha önceden de yaşanmıştı. Bu iletişim imkanından faydalanmak için her ay fatura ödüyoruz. Ama en çok lazım olduğu günde kullanamayacaksak ne işe yarar. O yüzden GSM operatörlerinin mutlaka bu sorunu çözmeleri için gerekli adımları atmaları gerekiyor.

Bir diğer konu da malum yaz ayları geldi. Pandemi sürecinden geçiyoruz. Vatandaşlar, bankalardaki işlemlerinin birçoğunu ATM’ler üzerinden hallediyor. Bu da ATM’lerdeki insan sayısını ve bekleme süresini artırıyor. İlçemizdeki banka şubelerinden özellikle ATM’lerinin olduğu bölgelerde vatandaşlarımızı güneşin sıcağından koruyacak şekilde önlem almalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.