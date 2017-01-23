Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Muhtar Kıraç, “Mahalle halkına öncelik tanınmalı”

Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahalle Muhtarı Erdal Kıraç, yapımı tamamlanan ve Mart ayı sonunda hizmete açılması planlanan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’ne alınacak 60 personel için mahallesine öncelik tanınması gerektiğini söyledi.

Bu haber kez okundu.

Muhtar Kıraç, “Mahalle halkına öncelik tanınmalı”

           Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahalle Muhtarı Erdal Kıraç, yapımı tamamlanan ve Mart ayı sonunda hizmete açılması planlanan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’ne alınacak 60 personel için mahallesine öncelik tanınması gerektiğini söyledi.

            Hastane binasının mahallelerinde yükseldiğini ifade eden Muhtar Kıraç, Karaelbistan Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunun kırsaldan geldiğini belirterek, maddi yönden dar gelirli olduklarını kaydetti.

            Birçoğunun düzenli bir işi olmadığını, buldukları gündelik işlerde çalışarak hayatlarını idame etmeye çalıştıklarını dile getiren Muhtar Kıraç, yaptığı açıklamada, “Yeni hastane binasına 60 şirket çalışanı alınacak. Bu alımlar yapılırken, hastane binasının yer aldığı mahallemiz halkına öncelik tanınmasını istiyoruz. 60 kişiden en azından 15’inin Karaelbistan Mahallesi’nden alınmasını istiyoruz. Birçok şehirde böyle büyük tesisler yapılırken, o yörede yaşayanlara öncelik tanınır. Mahallemizde yaşayan vatandaşların büyük kısmı dar gelirli. Mahalle halkımız bu konuda bize baskıda bulunuyorlar. Bizde onların isteklerini dillendiriyoruz. Bu konuyla ilgili olarak sayın bakanımızın ve milletvekillerimizin desteğini istiyoruz” dedi. 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mavi köşk 2 saat önce

Muhtarım helal sana sen milletvekili olsan bence elbistanda hic issiz kalmaz

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner1

banner27

banner25