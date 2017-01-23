Muhtar Kıraç, “Mahalle halkına öncelik tanınmalı”

Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahalle Muhtarı Erdal Kıraç, yapımı tamamlanan ve Mart ayı sonunda hizmete açılması planlanan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’ne alınacak 60 personel için mahallesine öncelik tanınması gerektiğini söyledi.

Hastane binasının mahallelerinde yükseldiğini ifade eden Muhtar Kıraç, Karaelbistan Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunun kırsaldan geldiğini belirterek, maddi yönden dar gelirli olduklarını kaydetti.

Birçoğunun düzenli bir işi olmadığını, buldukları gündelik işlerde çalışarak hayatlarını idame etmeye çalıştıklarını dile getiren Muhtar Kıraç, yaptığı açıklamada, “Yeni hastane binasına 60 şirket çalışanı alınacak. Bu alımlar yapılırken, hastane binasının yer aldığı mahallemiz halkına öncelik tanınmasını istiyoruz. 60 kişiden en azından 15’inin Karaelbistan Mahallesi’nden alınmasını istiyoruz. Birçok şehirde böyle büyük tesisler yapılırken, o yörede yaşayanlara öncelik tanınır. Mahallemizde yaşayan vatandaşların büyük kısmı dar gelirli. Mahalle halkımız bu konuda bize baskıda bulunuyorlar. Bizde onların isteklerini dillendiriyoruz. Bu konuyla ilgili olarak sayın bakanımızın ve milletvekillerimizin desteğini istiyoruz” dedi.