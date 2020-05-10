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Muhtar Karadağ’dan sulama projesi teşekkürü

Atmalı Kaşanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Karadağ, mahallelerindeki yaklaşık 500 dönüm kıraç araziyi sulamak için kapalı sistem sulama çalışmasında destek olanlara teşekkür etti.

Muhtar Karadağ’dan sulama projesi teşekkürü
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 Elbistan’a bağlı kırsal Atmalı Kaşanlı Mahallesi’nde yaklaşık 500 dönüm kıraç arazi, 2 bin 800 metre boru döşenerek suya kavuşacak. Mahallenin yüksek kesimlerindeki yayladaki kaynaktan alınan su, tarlalara ulaştırılacak.

Mahalledeki çiftçiler için hayati önem arz eden sulama projesiyle ilgili değerlendirme yapan Muhtar Mehmet Karadağ, “Mahallemizdeki kıraç arazilere su ulaştırmak için girişimlerde bulunmuştuk. Şuanda da mahallemize ait yayladan 2 bin 800 metre boru döşenerek yaklaşık 500 dönüm arazimiz suya kavuşacak. Mahalle halkımızın en önemli geçim kaynakları tarım ve hayvancılık. Bu proje hem çiftçilik hem de hayvancılık yapan halkımız açısından çok önemli. Bu projenin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’a, Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Daire Başkanımız Sayın Halis Yigitoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.


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Muhtar Karadağ’dan Sulama Projesi Teşekkürü
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