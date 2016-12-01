Muhtar Karadağ’dan Büyükşehir’e yol teşekkürü

Elbistan’a bağlı Atmalıkaşanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Karadağ, mahallesi ile mezralar arasındaki yol yapım çalışmalarından dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve ekibine teşekkür etti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, Elbistan’a bağlı Atmalıkaşanlı Mahallesi’nde mezra yollarının bakımı ve onarım çalışmalarını başlattı. Elbistan Bakımevindeki iş makineleri, mahalle ile mezralar arasındaki yollarda genişletme, stabilize yapımı gibi çalışmalarını tamamladı. Çalışmalarla birlikte uzunluğu 6 kilometreye varan yolların standardı yükseltildi. Bu yollardaki asfalt çalışması ise sezonun kapanmasından dolayı önümüzdeki yıl yapılacak.
Söz konusu yol yapım çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi veren Atmalıkaşanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Karadağ, “Mezralarımızla mahallemiz arasındaki yolların standardı çok düşmüştü. Daha çok yaz aylarında yoğun olarak kullanılan mezra yollarımız ile mahalle içerisindeki yollarımızın standartlarının yükseltilmesi için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize bağlı ekiplerin başlattığı çalışmalar tamamlandı. Şuana kadar 6 kilometrelik yolumuzda genişletme ve stabilize malzeme serimi yapıldı. Asfalt ise önümüzdeki yıl yapılacak. Bu çalışmalardan dolayı başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’a, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca’ya, Fen İşleri Dairesi Elbistan Bakımevi Sorumlusu Yunus Emre Derinöz’e ve çalışmada görev alan tüm personele mahallem adına teşekkür ederim” dedi.