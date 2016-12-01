Muhtar Karadağ’dan Büyükşehir’e yol teşekkürü

Elbistan’a bağlı Atmalıkaşanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Karadağ, mahallesi ile mezralar arasındaki yol yapım çalışmalarından dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve ekibine teşekkür etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, Elbistan’a bağlı Atmalıkaşanlı Mahallesi’nde mezra yollarının bakımı ve onarım çalışmalarını başlattı. Elbistan Bakımevindeki iş makineleri, mahalle ile mezralar arasındaki yollarda genişletme, stabilize yapımı gibi çalışmalarını tamamladı. Çalışmalarla birlikte uzunluğu 6 kilometreye varan yolların standardı yükseltildi. Bu yollardaki asfalt çalışması ise sezonun kapanmasından dolayı önümüzdeki yıl yapılacak.