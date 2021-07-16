Muhtar Güneş’ten Büyükşehir’e yol teşekkürü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Daire Başkanlığı, Elbistan’a bağlı Akarca-Kökez-Gökçek mahallelerinin bağlantı güzergahında yol standardının iyileştirilmesi için çalışma başlattı. Söz konusu yol yapım çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi veren Akarca Mahalle Muhtarı Hacı Güneş, “Mahallemizle Kökez ve Gökçek arasındaki bağlantı yolundaki çalışmalardan dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e, Fen İşleri Dairesi Elbistan Bakımevi Sorumlusu Yunus Emre Derinöz’e, Kuzey İlçeler Daire Başkanı Cihan Çınar’a, firma yetkililerine ve görev alan tüm personele mahallem adına teşekkür ederim” dedi.