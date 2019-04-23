Muhtar Gözübüyük, Erçene'de bir ilke imza attı

Ailesi, Elbistan’a bağlı Yapraklı Mahallesi’nden yaklaşık 100 yıl önce Erçene Mahallesi’ne göçen 54 yaşındaki Fikret Gözübüyük, 2014 yılında bu mahalleye muhtar seçildi. Daha önceki dönemlerde aynı ismin 2 dönem üst üste muhtarlık yapmadığı mahallesine tekrar muhtar adayı olan Gözübüyük, 31 Mart seçimlerinde yeniden bu göreve seçilerek bir ilki başardı.

5 adayın bulunduğu seçimde 497 oydan 128'ini alarak yeniden muhtar seçilen Fikret Gözübüyük, mazbatasını aldı. Gözübüyük, Erçene Mahallesi muhtarlık seçimlerinde bir ilkin yaşandığını söyledi.

Erçene Mahallesi Muhtarı Fikret Gözübüyük, "Mahallemizdeki muhtarlık seçiminde üst üste ikinci sefer muhtarlığa seçilen ilk kişi ben oldum. Bu mahallemiz tarihinde bir ilk. Desteklerini esirgemeyen mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

İlk döneminde mahallenin ihtiyacı olan hizmetlerin gelmesi için Büyükşehir Belediyesi ve Afşin Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarının altını çizen Gözüböyük, "Bir seçim dönemini geride bıraktık ve ikinci dönem için mahalle sakinlerimiz tekrar görevi bize verdi. Vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet süremiz içerisinde bize oy vermiş, vermemiş olsun ayrım yapmadan herkese hizmet veremeye, gönlünü kazanmaya çalıştık. Hizmet süremiz içerisinde mahallemize okul, taziye evi yapıldı. Elektrik direklerinin tamamı değişti, iki adet içme suyu için kuyu açıldı. Kaymakamlığımızca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çatı tadilatları ve 2 adet yeni ev yapılmasına vesile olduk. 5 yıllık süreç içerisinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz, Afşin Belediyemiz ve diğer kurumlarımızla uyum içerisinde olduk. Kurumlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 5 yıl süresincede aynı uyumu göstererek Erçene'ye yeni hizmetleri getirmek için canla başla çalışacağız" açıklamasında bulundu.