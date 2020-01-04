Muhtar Genç’ten Mahir Ünal’a teşekkür

Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü, uzun yıllar önce yapılan ancak gövdesindeki çatlaklar nedeniyle su sızdıran Büyükyapalak göleti için önümüzdeki günlerde ihale düzenleyecek. Çatlaklar, özel bir çalışma ile kapatılacak ve su sızdırmasının önüne geçilecek. DSİ, aynı zamanda mahalledeki 5 bin dönüm alanın kapalı sistemle sulanması için de aynı şekilde ihaleye çıkıyor.

Büyükyapalak göletinin, gövdesinde 3 ayrı çatlak nedeniyle su sızdırdığını hatırlatan muhtar Hayrettin Genç, “Bu sızıntının önlenmesi ve göletin sulamada kullanılmaya başlaması mahallemiz için çok önemli” dedi.

Muhtar Genç, “Mahallemiz oldukça geniş bir tarım arazisine sahip. Ancak bu arazilerin büyük kısmı kıraç. Sulu arazilerimizin artması ve meyve bahçelerimizde de sulama sorununun kalkması için daha önceden gölet yapılmıştı. Ancak bu göleti, gövdesindeki kaçaklardan dolayı etkin bir şekilde kullanamadık. Ziraat Odası Başkanımız Sayın Mehmet Ali Bulut, Ankara ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’a konuyu iletmişti. Biz de kendisinin mahallemizi ziyaretinde görüşerek bu konuda destek talep etmiştik. Gelinen noktada ise, Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü’nün hem çatlakların onarımı hem de 5 bin dönüm araziyi sulayacak kapalı sistem sulama projesi için yapım ihalesine çıkacağını öğrendik. Bu konudaki büyük desteği ve gayretinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal Bey’e başta olmak üzere DSİ yetkililerine, şahsım ve mahalle halkım adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.