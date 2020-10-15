Muhtar cinayetinin sanığına 18 yıl hapis

Göksun ilçesine bağlı Keklikoluk Mahallesi’nde 22 Temmuz 2019’da meydana gelen olayda, mahalle muhtarı Hasan Kandil ile minibüs şoförü Ö.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Mahalle muhtarı Kandil, Ö.B’nin silahından çıkan kurşunla olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli Ö.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti. Cinayetle ilgili olarak Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, sanık Ö.B. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le katıldı.
Son kez tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanık Ö.B’ye adam öldürmek suçundan 18 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.