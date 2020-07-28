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Muhtar Çınar’dan Başkan Gürbüz’e asfalt teşekkürü

Karaelbistan Mahalle Muhtarı Veli Çınar, mahalledeki asfalt çalışmasından dolayı Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti.

Muhtar Çınar’dan Başkan Gürbüz’e asfalt teşekkürü
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 Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,  ilçenin birçok noktasındaki asfalt programını, planlamalar doğrultusunda sürdürüyor. Elbistan Belediyesi ekipleri, bu çerçevede merkez ilçelere ek olarak kırsal mahallelerde de asfalt atağı başlattı. Elbistan Belediyesi ekipleri, ilçeye en yakın kırsal mahallelerden olan Karaelbistan’daki bozuk ve stabilize yolları bitümlü asfaltla buluşturdu.

Mahallesindeki asfalt çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve ekibine teşekkür eden muhtar Veli Çınar, “Mahallemizin en önemli sorunları arasında yollarımızın standardının düşük olması geliyor. Yolumuzun eski hali çok kötüydü. Çukurlardan geçilemez durumdaydı. Şimdi sıcak asfaltla kaplanarak ulaşım kalitesi en üst seviyeye çıkartıldı. Bu da bizleri çok sevindirdi. Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e bu durumu iletmiştik. Sağ olsun ekipler, birçok noktada asfalt çalışması yaptı. Yollarımız pırıl pırıl oldu. Emeklerine ve ellerine sağlık” dedi.

Mahalledeki alt ve üstyapı çalışmalarının devam edeceğini dile getiren muhtar Çınar, “İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmalar devam edecek. Parke taşı ve asfalt çalışmaları da olacak. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’ün, mahallemizdeki yaşam standartlarını yükselmek için çok daha güzel çalışmalar yapacağına inancımız tam. Yol yapımında başta Belediye Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese mahalle halkım adına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.


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Muhtar Çınar’dan Başkan Gürbüz’e Asfalt Teşekkürü
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Vatandaş 1 hafta önce

Sonuç olarak yapılan hizmetler milletin yani senin benim hepimizin ödediği vergilerle yapılıyor. Durmadan çalışan,üreten başkanımıza teşekkür ederiz.

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Büyük baba 1 hafta önce

Neye teşekkür ediyon muhtar belediyenin asli görevi ne hizmet ediyor yağ yakmaya gerek yok

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Karaelbistan 1 hafta önce

Muhtar keşke diğer yollarida yaptirabilseydin yapılan yerler zaten çukur ve düzenli sitebze yoldu asıl bozuk yerleri yaptırmamışsin

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,vatadas 1 hafta önce

Bu gupluce mah elbistana dahilmi

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Elbistanlı 1 hafta önce

Tamam güzel bir çalışma ama Elbistanın göz bebeği ve simgesi olan pınarbaşına giden yollar berbat yunusemre mahallesinde yollar berbat biran önce yapılmasını istiyoruz

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M.korkmaz 1 hafta önce

Herhalde belediyenin aslı görevi. Muhtarı bu kadar eyyamciligina gerek var mı acaba diye soruyorum.Su var yaz ayı çabuk geçiyor eski karaelbistan yerleşim akani berbat öncelik verildi için sade bir teşekkür mahiyeti mi acaba.

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Elbistanli 1 hafta önce

Ne teşekür ediyon sanki kendi psrasini harcadi görevi onun ayda 10 binlerce tl iylik aliyor

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Vatandaş46 1 hafta önce

Muhtar bizim mahallemize neden yaptırmamış.Üstelik anayolun üst kısmındaki aģac olan alan berbat durumda çöp var leş var oraların temizligini bakımını neden yaptırmıyor.Elbistanın girişi gelen yabancının o manzarayı görmesi hiç hoş değil

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