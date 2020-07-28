Muhtar Çınar’dan Başkan Gürbüz’e asfalt teşekkürü

Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin birçok noktasındaki asfalt programını, planlamalar doğrultusunda sürdürüyor. Elbistan Belediyesi ekipleri, bu çerçevede merkez ilçelere ek olarak kırsal mahallelerde de asfalt atağı başlattı. Elbistan Belediyesi ekipleri, ilçeye en yakın kırsal mahallelerden olan Karaelbistan’daki bozuk ve stabilize yolları bitümlü asfaltla buluşturdu.

Mahallesindeki asfalt çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve ekibine teşekkür eden muhtar Veli Çınar, “Mahallemizin en önemli sorunları arasında yollarımızın standardının düşük olması geliyor. Yolumuzun eski hali çok kötüydü. Çukurlardan geçilemez durumdaydı. Şimdi sıcak asfaltla kaplanarak ulaşım kalitesi en üst seviyeye çıkartıldı. Bu da bizleri çok sevindirdi. Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e bu durumu iletmiştik. Sağ olsun ekipler, birçok noktada asfalt çalışması yaptı. Yollarımız pırıl pırıl oldu. Emeklerine ve ellerine sağlık” dedi.

Mahalledeki alt ve üstyapı çalışmalarının devam edeceğini dile getiren muhtar Çınar, “İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmalar devam edecek. Parke taşı ve asfalt çalışmaları da olacak. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’ün, mahallemizdeki yaşam standartlarını yükselmek için çok daha güzel çalışmalar yapacağına inancımız tam. Yol yapımında başta Belediye Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese mahalle halkım adına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.





