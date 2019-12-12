Muhtar Arpacı’dan Ünal ve Öztunç’a teşekkür

31 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve gelir gelmez mahallenin öncelikli sorunlarından başlamak üzere eksiklikleri gidermek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İmam Hüseyin Arpacı, “İlk önceliğimiz, mahallemizin bir aile sağlığı merkezine kavuşması oldu” dedi.

Aile sağlık merkezi yapımı için ilk başvuruyu 17 Haziran 2019’da yaptıklarının bilgisini veren Arpacı, “Mahalle halkımızın teveccühü ile 31 Mart’tan sonra görevimize başlar başlamaz mahallemizin öncelikli sorunlarının çözümü için ilgili kurum ve birimler nezdinde girişimlerde bulunduk. Mahallemizle ilgili ilk basamak sağlık birimi eksikliğine çözüm bulmak amacıyla 17 Haziran 2019’da Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğüne talep dilekçemizi verdik. Dilekçemiz doğrultusunda, aile sağlığı merkezi yapılabilmesi için bizden yer talebinde bulunulması üzerine Milli Emlak Müdürlüğü ile iletişime geçtik. Yaklaşık 5 aylık bir sürecin ardından 15 Kasım 2019 tarihinde arsamızın tahsisi yapıldı. Şuanda yapım için 2020 yılı yatırım programına alınacağı yönünde bilgi aldık” şeklinde konuştu.

Arpacı, “Mahallemize yapılması planlanan aile sağlığı merkezi hususunda bizlere bölge milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal’ın ciddi anlamda destekleri oldu. Kendisine bu talebimizi ilettiğinde gerekli girişimlerde bulundu ve sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi için çaba gösterdi. Sayın Mahir Ünal’a, mahalle halkımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Yine bölge milletvekilimiz Sayın Ali Öztunç da, aile sağlığı merkezimizin yapımıyla ilgili TBMM’ye bir soru önergesi verdi. Aile sağlığı merkezimizin inşaatının başlamasıyla ilgili belirsizliği ortadan kaldırmak için bu girişimde bulunan Sayın Öztunç’a da şahsım ve mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.