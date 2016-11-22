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Muhittin Taşyürek 56 yaşında

Afşin Tanır mahallesinden merhum Mehmet Taşyürek'in oğlu,

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Muhittin Taşyürek 56 yaşında

Afşin Tanır mahallesinden merhum Mehmet Taşyürek'in oğlu, Güvercinlik mahallesinden merhum Ali Avcı'nın damadı, Murat, Ali, Nuri ve Fahri Taşyürek kardeşlerin abisi, Mehmet ve Serdar Taşyürek kardeşlerin babası, Muhittin Taşyürek, akciğer kanseri sonucu 22 Kasım 2016 Salı günü vefat etmiştir.

Cenazesi 23 Kasım 2016 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Tanır mahallesinde defnedilecektir.

Taziye için telefonlar: 0 537 319 61 21 kardeşi Fahri Taşyürek, 0 505 926 89 55 oğlu Mehmet Taşyürek.

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Ramazan Durna 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.. Kalanların başı sağollsun.. Fransa'dan Ramazan Durna

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mevlüt akın 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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abdurahman doner 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanin cennet olsun
kalanlara sabır dilerim

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