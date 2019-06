Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Elbistan’da da gıyabi cenaze namazı kılındı. Çarşı Atik Cami’inde ikindi namazı sonrasında kılınan gıyabi cenaze namazında, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Özalp, birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar saf tuttu.

2013 Temmuz’undaki askeri darbe ile görevden el çektirilen ve Mısır’ın ilk defa seçimle gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazı öncesinde konuşma yapan Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Mısır’ın seçilmiş, 7 dil bilen, Cuma namazı kıldıran, hafız-ı kelam bir Allah dostunu, görevden alınarak mahkum edilen Muhammed Mursi kardeşimizin gıyabi cenaze namazını kılmak için toplandık. Muhammed Mursi, parmaklıkların ardındaydı ama özgürdü. O şimdi peygamberlikten sonra en büyük mertebe olan şehitlik makamına yükseldi. Seçilmiş bir insanı şehit edenler galip gelmediler aksine onlar mağlup oldular. Bu kardeşimiz; Rabbimizin rızasına nail oldu” dedi.

Daha sonra konuşan Şefkat Eli Derneği Elbistan Temsilcisi Hasan Sayın ise, Firavunların da Nemrutların da ve onlara karşı duran Hz. Musa ve Hz. İbrahim’in yolundan gidenlerin asla eksilmeyeceğini söyledi. Sayın, “Mısır’ın firavunu hiçbir zaman eksik olmadı. Her asırda bir firavun, her asırda bir Musa’nın (a.s.) yolundan eksik olmaz. Her ülkenin bir firavunu varsa her ülkenin de Musa’nın (a.s.) yolundan giden vardır. Her ülkede bir İbrahim (a.s.) bir de Nemrut olur. Nemrut’un bayrağını dalgalandıranlar da İbrahim (a.s.)’nin bayrağını dalgalandıran da olur. Mursi, 21.asırda İbrahim (a.s.)’nin bayrağını dalgalandırdığı için, göklerde yükselttiği için, Hz. Muhammed’in (sav) bayrağını dalgalandırdığı için Sisi denen firavun, onun dünya hayatını sonra erdirdi ama cennete gitmesine engel olmayacaktır” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından Muhammed Mursi için dua okundu.