Müge Anlı da Elbistanlı Enis’in bulunması için seferber oldu

7 gündür kayıp olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Elbistanlı Enis Eren’in ailesi, ATV’de yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ isimli programa katıldı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Enis Eren’den 25 Ekim Salı sabahı İnönü Üniversitesi’nin karşısında yer alan apart daireden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yapılan incelemede üniversite öğrencisi Eren’in en son evlerine yakın bir düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. Görüntülerde evden ayrılarak çevreyoluna doğru ilerlediği görülen gencin bulunması için ise geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra AFAD, İnönü Üniversitesi Arama-Kurtarma (İNOSAR) ekipleri ve Jandarma bölgede arama çalışması yürütüyor. Aramalara İnönü Üniversitesi Dağcılık Kulübü öğrencileri de destek veriyor. Arama çalışmalarında Enis Eren’in evinin bulunduğu bölge ile İnönü Üniversitesi kampüsünde yer alan ormanlık alan didik didik aranıyor. Jandarmaya ait arama köpeğinin de katıldığı arama çalışmalarında bölgede bulunan her türlü barınak ve binalar inceleniyor.

Elbistanlı Enis’in ailesi de Malatya’da kapı kapı dolaşarak çocuklarını arıyor. Elbistan’da da otobüs duraklarına ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlere Enis’in fotoğrafları asıldı. Bir haftadır oğlundan haber alamayan gözü yaşlı anne Müşerref Eren ve kardeşi Fahri Gökçecik, kayıp olaylarını bulması ile bilinen Müge Anlı’nın sunduğu programa konuk oldu.

Gözyaşları eksik olmayan anne Müşerref Eren, oğlunun yaşadığına inandığını belirterek, “O bizim üzülmemizi istemez” diye konuştu.

Oğlunu gören veya yerini bilenlerin mutlaka güvenlik güçleri ya da kendileri ile temasa geçmelerini isteyen anne Eren, “Kaybolduğu gün beni karşılayacaktı. Pazar günü evimizden uğruladım. Hiçbir şey yoktu. Anlam veremiyorum. Ateşi yüksek olabilir. Hastalanmış bir yere bayılmış olabilir. Malatya’daki tüm hastanelere baktık. Elbistan’dan Malatya’ya giderken ne kadar mutluydu. Salı günü de ben yanına gidecektim. Bulacağız inşallah. O bizim üzülmemizi istemez. Bir yere gittiğine inanmıyorum. Telefonu şarjda. Üzeri ince. Elinde bir çöp var onu atmaya çıkıyor. Sanırım çöple birlikte anahtarını da atıyor. Anahtarı olmadığı için tekrar evden geri gidiyor. Ancak evin anahtarını attığı değil diğer konteynıra bakıyor. Çevre yolundan ana caddeye çıkıyor. Bütün kameralara baktık oradan sonrası yok. Ya karşıya geçti, ya da üniversiteye geçti” ifadelerini kullandı.

Anne Müşerref Eren, “Oğlumun görüldüğüne ilişkin bilgiler var. İzleyiciler bağlandı. İnşallah hayırlı bir haber alırız. Kendi yönünü bulmasına engel olan bir bilinç bulanıklılığı durumu var. Kanda enfeksiyon yükseliyor. Ateşi de yükseliyor. Böyle bir durumda da kimseyi tanımıyor” dedi.

Canlı yayına telefonla bağlanan bir bayan izleyici, “Cuma günü Sıtmapınar Sağlık Ocağı önünde gördüm. Orada bir bayandan para istediğini acile gitmek istediğini duydum. Kesin oydu. Siyah kazak vardı. Yüzü kızarmış şekildeydi. Tıp Fakültesi’ne gitmek istediğini duydum” şeklinde konuştu.

Başka bir izleyici ise, “Yağmurlu gündü. Yemeğe giderken gördüm. Elinde siyah bir poşet vardı. Üzerinde ince bir mont vardı. Dede Korkut Parkı’nda olur diye baktım ama sonradan göremedim. Kesin Malatya’da” dedi.