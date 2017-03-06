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Müftülükten kadınlara özel sohbet programı

Elbistan Müftülüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ilçedeki kadınlara yönelik olarak özel bir sohbet programı düzenleyecek.

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Müftülükten kadınlara özel sohbet programı

Elbistan Müftülüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ilçedeki kadınlara yönelik olarak özel bir sohbet programı düzenleyecek.

Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli dini bilgilerin verileceği ve sohbet ortamında geçecek bir organize düzenleyeceklerini söyledi.

8 Mart 2017 Çarşamba günü saat 10.30’da Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek programa müftülükte görevli bayan vaizlerin konuşmacı olarak katılacağını belirten Müftü Demirel, tüm kadınları programa davet etti.

 

 

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