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Müftülükten hükümlü ve tutukluların rehabilitasyonu için eğitim

Kahramanmaraş İl Müftülüğü, cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılmaları ve rehabilitasyonu amacıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları ile eşgüdümlü olarak eğitim seminerleri düzenleyecek.

Müftülükten hükümlü ve tutukluların rehabilitasyonu için eğitim
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Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, il merkezi ile Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Türkoğlu ilçesindeki cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların yanı sıra denetimli serbestliğe tabi olanların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılmasını öngören protokolle ilgili olarak bir toplantı düzenlendi. Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Cezaevi Başsavcısı Zeynel Abidin Akdulun, cezaevi müdürleri, cezaevlerinde görev yapan koordinatörler ve din görevlileri katıldı.

Toplantıda değerlendirme yapan İl Müftüsü Celal Sürgeç, birlikte çalışmanın önemine değinerek cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin ıslahı ve topluma kazandırılması noktasında Adalet Bakanlığı ile beraber çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ve bu konuda Müftülük olarak üzerlerine düşen görevleri yapacaklarını söyledi.

Toplantıda protokol metni detaylıca müzakere edildi, karşılıklı görüşler, sorunlar, tespit ve teklifler değerlendirildi.


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