Müftülükten 8 Mart Kadınlar Günü konferansı

Elbistan Müftülüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Bilgi ve Değer Kavramında Kadın’ başlıklı bir konferans düzenlendi.

Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen organizeye, ilçedeki kadınlar büyük ilgi gösterdi. İslam’da kadının yeri ve öneminin anlatıldığı, dini bilgilerin verildiği programa konuşmacı olarak Elbistan Müftülüğü Aile İrşat Vaizesi Fatma Genç katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, kadınlara en büyük önemin İslam’la birlikte verilmeye başladığını kaydetti. Kur’an-ı Kerim’de kadınların önemi ve toplum hayatındaki yerini anlatan birçok ayet olduğunu belirten Müftü Demirel, “Kurân-ı Kerim'de, farklı fizyolojik ve psikolojik yapıya sahip olan kadın ve erkek, birbirinin tamamlayıcısı kabul edilmiştir” dedi.

Müftü Demirel, şunları söyledi:

“İslâm dininin kadına tanıdığı hakların değer ve önemini daha iyi kavrayabilmek için İslâm'dan önceki çeşitli toplum ve medeniyetlerde kadının durumu çok iyi değerlendirilmelidir. Kadının insan olup olmadığının, ruhunun bulunup bulunmadığının tartışıldığı, mirastan hisse alması bir yana, kendisinin bile miras malı gibi değerlendirildiği bir dönemde, yüce dinimiz İslam; kadının da insan olduğunu beyan etmiş, mirastaki haklarını ortaya koymuş, onu olması gereken yere getirmiştir.”

Kur’an-ı Kerim’de kadın anlamına gelen Nisa Suresinin de bulunduğunu hatırlatan Müftü Demirel, “Kadınlarımız sonsuz sevgi, hoşgörü ve vefakârlıkları ile toplumumuzun her daim var olmasında ve yükselmesinde önemli bir rol üstlenmektedirler. Kimi zaman şehitlerimizin geride bıraktığı bağrı yanık bir ana, kimi zaman sadık bir eş, kimi zaman bir abla, kimi zaman kız kardeştir kadınlarımız. Yüce rabbimiz Allah (cc) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, kadının gerek toplumda gerekse aile müessesesindeki yeri ve önemini bizlere açık ve net bir şekilde bildirmiştir. Ayrıca Sevgili Peygamberimiz de (sav) ‘Cennet annelerin ayakları altındadır, kadınlar size Allah’ın (cc) emanetidir’ diye buyurmuşlardır. Bu konuda birçok örnek bulunmaktadır” dedi.