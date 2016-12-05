Müftülük için yeni bina alternatifleri değerlendirilecek

Yaklaşık 20 yıldır hizmet veren ve çürük raporu nedeniyle tahliye kararı bulunan Elbistan Müftülüğü için yeni bina alternatifleri değerlendiriliyor.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve yönetim kurulu üyeleri ile büyükşehir belediye meclis üyeleri, Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel’i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ana gündem maddesini ise, çürük raporu olan müftülük binasının taşınması oluşturdu.

Ziyaretle ilgili olarak değerlendirme yapan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, 2017 yılına sayılı günler kala resmi kurum ve kuruluşları ziyaret ederek yeni dönem için taleplerini, ihtiyaçlarını ve sorunlarını dinlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamdaki ilk ziyareti Elbistan Müftülüğü’ne gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Kısaca, “Bütün resmi kurumları ziyaret edeceğiz. Kurumlarımız ihtiyaçları doğrultusunda milletvekillerimiz aracılığı üst makamlara ve yetkililere ulaştırabileceklerimizin çözümü noktasında hep beraber hareket ve istişare etme adına buradayız. İlk ziyaretimizi de Elbistan Müftümüz Muhsin Demirel’den başladık. Kendisi ile özellikle bina yeri ile ilgili problemin çözülmesi için görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Hocamızın taleplerini aldık. İnşallah, bize düşeni en iyi şekilde yerine getireceğiz. Sayın Hocamıza da bizleri ağırladığı için teşekkür ederiz” dedi.

Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Sayın Yunus Kaan Kısaca ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum. Sorunlarımızı yerinde ve ilk ağızdan öğrenmek için buraya kadar geldiler. Bizim ilk önceliğimiz bina sorunudur. Halkımızın da bildiği gibi bu bina çürüktür. Beton kalitesi çok düşüktür. Hem kaymakamlıktan hem de belediyeden olmak üzere 2 ayrı tahliye emri vardır. Biran önce burayı tahliye edip, tekrar yapmamız gerekiyor. Daha güzel bir yer yapılana kadar bize bir bina tahsis edilmesine ihtiyacımız var. Bunun için de farklı alternatifler üzerinde duruluyor. Hayırsever Elbistan halkı, Elbistan Kaymakamımız Sayın Tuncay Akkoyun ve sizlerin desteği ile daha güzel bir müftülük binası yapabiliriz” şeklinde konuştu.



