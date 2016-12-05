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Müftülük için yeni bina alternatifleri değerlendirilecek

Yaklaşık 20 yıldır hizmet veren ve çürük raporu nedeniyle tahliye kararı bulunan Elbistan Müftülüğü için yeni bina alternatifleri değerlendiriliyor.

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Müftülük için yeni bina alternatifleri değerlendirilecek

Yaklaşık 20 yıldır hizmet veren ve çürük raporu nedeniyle tahliye kararı bulunan Elbistan Müftülüğü için yeni bina alternatifleri değerlendiriliyor.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve yönetim kurulu üyeleri ile büyükşehir belediye meclis üyeleri, Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel’i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ana gündem maddesini ise, çürük raporu olan müftülük binasının taşınması oluşturdu.

Ziyaretle ilgili olarak değerlendirme yapan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, 2017 yılına sayılı günler kala resmi kurum ve kuruluşları ziyaret ederek yeni dönem için taleplerini, ihtiyaçlarını ve sorunlarını dinlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamdaki ilk ziyareti Elbistan Müftülüğü’ne gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Kısaca, “Bütün resmi kurumları ziyaret edeceğiz. Kurumlarımız ihtiyaçları doğrultusunda milletvekillerimiz aracılığı üst makamlara ve yetkililere ulaştırabileceklerimizin çözümü noktasında hep beraber hareket ve istişare etme adına buradayız. İlk ziyaretimizi de Elbistan Müftümüz Muhsin Demirel’den başladık. Kendisi ile özellikle bina yeri ile ilgili problemin çözülmesi için görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Hocamızın taleplerini aldık. İnşallah, bize düşeni en iyi şekilde yerine getireceğiz. Sayın Hocamıza da bizleri ağırladığı için teşekkür ederiz” dedi.

Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Sayın Yunus Kaan Kısaca ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum. Sorunlarımızı yerinde ve ilk ağızdan öğrenmek için buraya kadar geldiler. Bizim ilk önceliğimiz bina sorunudur. Halkımızın da bildiği gibi bu bina çürüktür. Beton kalitesi çok düşüktür. Hem kaymakamlıktan hem de belediyeden olmak üzere 2 ayrı tahliye emri vardır. Biran önce burayı tahliye edip, tekrar yapmamız gerekiyor. Daha güzel bir yer yapılana kadar bize bir bina tahsis edilmesine ihtiyacımız var. Bunun için de farklı alternatifler üzerinde duruluyor. Hayırsever Elbistan halkı, Elbistan Kaymakamımız Sayın Tuncay Akkoyun ve sizlerin desteği ile daha güzel bir müftülük binası yapabiliriz” şeklinde konuştu.

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Abuzitdin Dingiltop 2 hafta önce

Milletden yıllarca para altın döviz toplanarak yapılan malesef emin ellerde yapılmayan böyle binaları yapmak için hangi yüzle para toplanacaklar şimdi peki

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Elbistanlı 2 hafta önce

Kardeşim israf haramdırdiye hergün fetva verirsiniz çok katlıbina. Yaptırdınız oda çürük nedesem. Bilmiyorum yazık yazık

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gokhan 2 hafta önce

desene bı 10 yıl camıde yardım toplarız artık eskı bına masAllah yetersız kalıyordu zaten

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ilhan yaman 2 hafta önce

20 yılda bina nasıl çürūr yapılırken kim kontrol etti kim teslim aldı paralar bosa gidiyor yazık degilmi kardeslerim bari yeni yapılacak binayı iyi kobtrol etsinler baskanımdan sayın müftümüzden ricam bu saygılar...

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Ali Candan 2 hafta önce

Daha önce FETÖ ye ait olan ceyhan nehri kenarında ki binayı (eski fem dershanesi ) şu an milli eğitim kullanmakta..darbe olacağı ve oraya el konulacağı önceden belli olmadığına göre hükümet konağının tasarımında mutlaka milli eğitime yer ayrılmış olması lazım..o halde yapılması gereken milli eğitim için fazla büyük olan o binayı milli eğitimin boşaltması ve yeni yapılan hükümet konağında ki yerine geçmesi ve boşaltılan bu yerede müftülüğün yerleşmesidir..devletimizin elinde hazır bina dururken yerine yenisini yapmanın hiçbir mantığı yoktur..zaten ekonomik sıkıntılar mevcut ve bütçe açığı yeterince fazla..o yüzden bütçeye gereksiz yere yeni bir yük getirmenin hiçbir anlamı yok..bu dinen de büyük bir vebaldir(müftüye sormak lazım değil mi diye)..Devlet bizim devletimiz ona eyvAllah ama bize dolar bozdurun derken kendileride toplanan vergileri rastgele harcama hakkına sahip değildir..Yerkilileri daha hassas olmaya davet ediyorum..

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Emir 2 hafta önce

Pavyonlari yıkıp yerine yapın derim

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eren avci 2 hafta önce

muftuluk için en ideal yer camiler bölgesi mesela ulu Camii'nin çevresine uygun bir yer olabilir

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Serkan 2 hafta önce

Elbistan şeker fabrika sının arsası cok yeni adliye nin yan ına yapılsa bence uygundur nasl olsa servis ulaşım olacak hem bu sayede elbistan genisler buyur

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