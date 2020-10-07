Müftülük binasının 3 katı tıraşlanıyor

Yaklaşık 22 yıl önce inşaatına başlanan ve uzun süren inşaat aşamasından sonra 7 katlı olarak hizmete açılan ve yapılan testler sonucu depreme dayanıksız olduğu belirlenen Elbistan Müftülüğü hizmet binası için adım atıldı.

1999 depremleri öncesinde inşaatı yapılan binalarda genel olarak hasar riskinin daha yüksek olduğu ise birçok uzmanın ortak görüşü olarak genel geçerliliğini korurken, 1998 yılında hizmete giren Elbistan Müftülük binası da bu kapsamda değerlendiriliyor. 1999 yılından sonra uygulamaya konulan Deprem Yönetmeliği kapsamında yapılmayan, o günkü inşaat teknolojisi ile tamamlanan binanın, tamamen yıkılması gündemi gündeme gelmişti. Yapılan testlerde, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı belgelenen binanın, 3 katının yıkılması kararlaştırıldı. 7 katlı binanın kolonlarındaki yükün azaltılması amacıyla karar verilen yıkım işlemi için çıkılan ihaleyi Kayseri’den bir firma kazandı. Yüklenici firma ekipleri, iş makinesi kullanmadan elle çatıdan başladıkları yıkım işlemini sürdürüyor. Molozlar, boru yardımıyla zemine boşaltılıyor. Daha sonra da kamyonlarla taşınıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 7 katlı bina 4 kata düşecek. Kullanılacak katlarda önemli bir değişikliğe gidilmeyecek. En üs kat, konferans salonu olarak dizayn edilecek. Çalışmaların ise kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.