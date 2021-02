Müftü Kılınç’tan Regaib Kandili mesajı

Regaib Kandili’nin, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi mübarek üç ayların başladığının habercisi olduğunu belirten Müftü Kılınç, “Arzu, istek, ihsan, ikram, lütuf, emel ve tutku gibi anlamlara gelen rağbet kelimesinin çoğulu olan regaib; geleceğe ve istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkânı verir. Rağbetlerimizin yalnızca Rabbimize yönelik olması gerektiğini hatırlatır. Allah bu geceye hürmet edeni affeder. Bu gece aynı zamanda Cuma gecesidir. Her Cuma gecesi kıymetlidir ama Regaib gecesi ile Cuma gecesi bir araya gelince daha da kıymetli oluyor. Daha bir anlam kazanıyor” ifadelerini kullandı.

‘Dualarımız rağbet görsün istiyorsak, Regaibe rağbet gösterelim’ diyen Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yalvarışlarımız Hz. Adem’in (a.s.) tevbesinin kabul edildiği rağbet gibi olsun. Yakarışlarımız Hz. Yunus’un (a.s.) balığın karnından kurtulmasına vesile olsun. Dualarımız Hz. İbrahim (a.s.)’a ateşi bahçelere çevirten teslimiyet gibi olsun. Niyazlarımız Hz. Eyyub’un (a.s.) hastalığına şifalar verdiren sabırlar gibi olsun. Namazlarımız Hz. Muhammed’i (s.a.v) miraca yükselten armağanlar gibi olsun. Niyazlarımız Hz. Yusuf’u (a.s.) kuyudan kurtaran niyazlar gibi olsun. İnançlarımız Hz. İsmail’in (a.s.) boğazını kesmeyen bıçaklar gibi olsun. Dualarımız, yakarışlarımız Hz. Musa’ya (a.s.) yol veren denizler gibi olsun. Değerli kardeşlerim! Şurası bir gerçek ki; Gem vurulmayan arzular, dizginlenmeyen istekler, frenlenmeyen tutkular, söz geçirilmeyen şehvet, heva ve hevesler, terbiye edilmeyen nefis, Rabbine yöneltilmeyen rağbet ve regaib, insanoğlunun en büyük sorunudur. Bugün de hem yerel hem de küresel ölçekte tüm insanlığı çepeçevre kuşatan sorunların temelinde bunlar yatmaktadır.”

Duaların İslam dünyasının felaha ermesi için yapılmasını isteyen Müftü Kılınç, “Bu gece kalbimizi her türlü kin, nefret ve intikam duygularından arındıralım ki, gönlümüz huzura ersin. Yüreklerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatalım ki, kalplerimiz feraha kavuşsun. İmanımız sahih, amelimiz salih olsun ki, kurtuluşa erelim. Ahdimizi yenileyelim ki, misakımızı kuvvetlendirmiş ve Allah’a verdiğimiz sözü tutmuş olalım. O’nun lütfuyla kardeş olalım ki, Rabbimiz bizden hoşnut ve razı olsun. Rağbetimiz hiç bir şeye değil, sadece Allah’a olsun ki, her gecemiz regaib olsun. Bu gece hep birlikte Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) duasını; “Allah’ım! Ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimiz için Recep ve Şaban ayını mübarek kıl ve Ramazan ayına bereketle, huzurla ve sükunla kavuşmayı bizlere nasip eyle!” şeklinde yapalım ki İslâm dünyası olarak felaha erelim.

Bu duygu ve düşüncelerle çok kıymetli Elbistan halkımızın, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandillerini tebrik ediyor; üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi huzura kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, yurdunu yuvasını terk etmiş perişan ve mazlumların akan göz yaşlarının dinmesine ve hidayet, barış ve huzura vesile olmasını, Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.