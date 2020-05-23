Müftü Kılınç’tan Ramazan Bayramı mesajı

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Müftü Kılınç, mesajında; "Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da Cehennem'den kurtuluş ayı olan Ramazan ayından, buruk da olsa, Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluk ve bahtiyarlığını yaşıyoruz, elhamdülillah” dedi.

Bayramların; aynı dinin, aynı inancın neşesinde bizleri birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları, dargınlıkları tamir eden ilahi armağanları olduğunu dile getiren Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar iman kardeşliğinin gerçek tezahür sahneleridir. Bayramlar, zamanı başka zaman, cihanı başka cihan eyleyen, mahzun gönüllere sevinç ve müjde tattıran, coşku ve barış rüzgârlarının dalga dalga yayıldığı ulvî zaman dilimleridir. Bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan bir tatil günü değil, insanî ve İslamî güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun bütün kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı, paylaşma ve dayanışma günleridir.”

‘Bayramı kendi adımıza değil, insanlık adına yaşayalım’ diyen Müftü Kılınç, “Bayramımız yeni bayramlar doğursun. Sevincimiz yeni sevinçlerin toprağı ve kaynağı olsun. Huzurumuz nice huzursuzlukların çaresi, mutluluğumuz tüm insanlık ailesinin acılarına teselliler sunsun. Bayram atmosferini aile efradımıza, komşularımıza, akrabalarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, içinde yaşadığımız topluma ve tüm insanlığa yayalım. Yüreklerimizin en ağır yükü olan dargınlıkları, küskünlükleri, düşmanlıkları, kin ve öfkeyi bir tarafa bırakarak af ve bağışlama yolunu tercih edelim. Gönlümüzü herkese açalım, barışalım, kucaklaşalım ve bayramlaşalım. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin, gönül coğrafyamızın, İslam aleminin ve ilçe halkımızın mübarek Ramazan Bayramlarını en içten duygularımla tebrik ediyorum. İnsanlığın barış, huzur ve adaletine vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun” temennilerinde bulundu.