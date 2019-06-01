Müftü Kılınç’tan Ramazan Bayramı mesajı

Müslümanların, Ramazan ayında tuttukları oruçla ruhlarını arındırmaya ve Allah’a yakınlaşmaya çalıştığını belirten Müftü Kılınç, bayram günü için de, “Şimdi şükretme ve sevincimizi, neşemizi, huzurumuzu birbirimizle paylaşma zamanı” ifadesini kullandı.

Müftü Kılınç, mesajında şunları söyledi:

“Ramazan-ı Şerifin rahmet, mağfiret ve bereket ikliminden sonra yeni bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun. Bu bayramın ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa huzur, barış, merhamet ve esenlik getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun.

Müslümanlar olarak hepimiz Ramazan'ın eğiten, şifa veren, tazeleyen günlerini yaşadık, gecelerini ihya etmeye çalıştık. İmsakin bereketinden, iftarın sevincinden, teravihin birlik ve beraberliğinden, mukabelenin huzurundan nasibimizi aldık. Kur'an'la, oruçla, fıtır sadakasıyla, zekâtla bedenimizi ve ruhumuzu arındırdık, Rabbimize yakınlaşmaya gayret gösterdik. Şimdi şükretme ve sevincimizi, neşemizi, huzurumuzu birbirimizle paylaşma zamanı.

Yılda sadece iki defa eda edilen ve Peygamberimizin sünneti gereği kadını ve erkeğiyle, çocuğu, genci ve yaşlısıyla bütün Müslümanları bir araya toplayan bayram namazı, ibadetin doruğudur. İçinde Kur'an'ın nazil olduğu mübarek bir ayın nihayetinde idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı, aslında İslam'ın doğuşunun bayramıdır. Kur'an'a kavuşmanın nihayetsiz coşkusunu ve onurunu yaşayan müminler, Kur'an ile şekillenen bir hayatı, Kur'an ile anlam kazanan bir dünyayı, Kur'an ile istikrar bulan bir toplumu geleceğe taşımakla sorumludur.”

Mesajının devamında küslerin barışmasını, cömertliği ve paylaşmayı tavsiye eden Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Rabbimizin bayram ikramına karşı duyduğumuz minnettarlığı ifade etmenin ve bu ikramı O'nun rızasını kazanmak için bir fırsata dönüştürmenin yolu paylaşmaktan geçiyor. Sevincimizi ailemizle paylaşalım; eşlerimizin yüzünü güldürelim, çocuklarımızı sevindirelim, anne babamızı mutlu edelim. Ailemiz için attığımız her türlü hayırlı, uğurlu, güzel adımın bizi Rabbimiz katında yücelteceğini unutmayalım. Üzerimizdeki akraba ve komşu hakkını ödemek, bağlarımızı güçlendirmek, dua ve rıza kapılarından geçmek için bayramı fırsat bilelim. Yüreklerimizdeki küskünlük, kin, nefret yüklerinden kurtulalım; barışalım, barıştıralım.

Bayrama barış, umut ve güven içinde ulaşan bizler, bugün umutsuzluğu gönüllerinden söküp bizden bayram neşesi bekleyenler için her zamankinden daha cömert olalım. Bayram sabahına acıyla, gözyaşıyla, hüzünle ulaşmış kardeşlerimiz için bayramın bir tebessüme, ferahlığa ve şifaya dönüşmesi adına elimizden geleni yapalım. Huzurevlerinde evlat sevgisiyle yanıp tutuşan yaşlılarımız var, onları ziyaret edelim. Hastane köşelerinde şifa bekleyen kardeşlerimiz var, onları yalnız bırakmayalım. Bir bucakta onuruyla yaşayan muhtaçlar, dullar, yetimler var, onlara sadece cüzdanlarımızı değil gönüllerimizi de açalım. Vatanımızın uğrunda canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti olan eşleri ve yavruları var, onları şeneltelim, hasretlerini gidermeye çalışalım” görüşlerini aktardı.

Müftü Kılınç, son olarak, “İslam dünyası, Müslüman milletler çok zor süreçlerden geçiyor, derin acılar ve ağır kayıplar yaşanıyor. Silahların gölgesinde bayramı bayram gibi yaşayamayan kardeşlerimizin kurtuluşu için Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Dünyanın farklı yerlerinde kardeşlerimizin yaşadığı zulmün, baskının, işkencenin, mazlumiyet ve mağduriyetlerin son bulması için Yüce Rabbimize dua ve niyaz edelim. Ve şunu asla unutmayalım: Bizler insanlığın ümidiyiz! Bu aziz milletin evlatları olarak bayramı kendi adımıza değil, insanlık adına yaşayalım. Bayramımız insanlığa barış nefesi olsun, yeni bayramlar doğursun. Huzurumuz nice huzursuzlukların çaresi; mutluluğumuz insanlığın kalbini delen acıların tesellisi olsun. Allah'ın selamı, rahmeti' bereketi, affı, afiyeti, inayeti bizlerle olsun. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.”