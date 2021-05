Müftü Kılınç’tan Ramazan Bayramı mesajı

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Müftü Kılınç, “Ömrü Ramazan olanın ahreti bayram olur” dedi.

Müftü Kılınç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ramazanı ramazan gibi geçirenler için bayram zamanı. Orucu oruç gibi tutanların bayramı. Orucu oruç gibi tutanların Reyyan kapısından giriş zamanı. Cehennemden azat olanların bayramı... Bayramlar, insanlar arasında dayanışma ve kaynaşmanın doruğa ulaştığı müstesna günlerdir. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayında yaptığımız ibadetlerin verdiği feyizle bayrama ulaşmış bulunuyoruz. Bilvesile bütün İslam aleminin ve ilçe halkımızın Ramazan Bayramlarını candan ve gönülden tebrik ederim. Allah’tan hayırlara vesile olmasını temenni ve niyaz ederim.”

Bayramların cennetin provası olduğunu dile getiren Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Bayram günleri başta anne ve babalarımız olmak üzere büyüklerimizi, küçüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, fakirleri, kimsesizleri sevindirme günleridir. Bayramlar cennetin provasıdır. Bayramlar, gerçek bayramın bir provasıdır, bir kopyasıdır. Bayramlar cenneti hatırlatmalıdır. Rantçı akıl; yedirdiğine değil, yediğine bakar. İslam aklı; yediğine değil, yedirdiğine bakar. Rantçı akıl; sevindirdiğine değil, sevindiğine bakar. İslam aklı ise; sevindiğine değil, sevindirdiğine bakar. Sevindirdiği kadar sevinir. Sevindiği kadar değil. Evet, bayram sevindiğin zaman değil, sevindirdiğin zaman bayram olur. Bayram ettir ki bayram edesin. Kutsi bir hadiste Allah Teala şöyle buyuruyor; “Ey Rıdvan! (Cennet bekçisi) Dünyada oruç tutanları, aç ve susuz olarak mezarlarından çıkardım. Şimdi ne istiyorlarsa onlara cennetten getirin.”

Peygamberimiz de bir hadislerinde (sözlerinde) şöyle haber veriyorlar. “Ey Adem oğlu! Namazınızı kılın, orucunuzu tutun, haccınızı yapın, zekatınızı verin ve bütün bunları Allah rızası ve gönül hoşnutluğu ile yapın da; hesapsız ve azapsız cennete girin.” Bir başka hadiste ise şöyle buyrulmaktadır. “Bayram sabahı Müslümanlar, namaz için camilerde toplanınca, Allah Teâlâ, meleklere “İşini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir? Melekler; “Ücretini almaktır derler. Allah Teâlâ da; “Şahit olun ki Ramazandaki oruçların ve namazların karşılığı olarak kullarıma kendi rızamı verdim. Ey kullarım! Bugün benden isteyin. İzzet ve celalim hakkı için istediklerinizi veririm.” Bu dünyadaki bayramlar küçük bayramlardır. Asıl büyük bayramlar ahireti kazanmış olan, sorgu sual olmaksızın cennet-i alayı kazanarak Cemalullahı seyre dalan mümin kulların bayramları olacaktır. Dünyadaki yaşadığımız Ramazan-ı şerif bayramı 3 gün, 4 gün gibi kısa bir zaman, büyük ve asıl bayram olan Ukba Bayramının bitmek-tükenmek bilmeyeceğini haber veriyor Kur’an” şeklinde konuştu.

Müftü Kılınç, ramazan ayında artan ibadet ve haramlardan kaçışın diğer aylarda da sürmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Haramlardan her kaçışımız bir bayramdır. Allah’ın emrine tabi olduğumuz her an bayramımızdır. Öyleyse Allah’ın emrine uyma halimiz devam etmeli ki, ömrümüz bayram gibi geçsin, bayramımız devamlı olsun. En büyük bayram, Ramazan bitip de İslami hayatı bitirmeyenlerin bayramıdır. “Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine kulluk et” anlamındaki ayetten bunu anlıyoruz. Müslümanlık sadece Ramazan ayında giyilen mevsimlik bir elbise değildir. Ramazana elveda ediyoruz fakat bir Ramazanla gelen vahiy (Kur’an) yüreğimizde, O’na asla veda edemeyiz. Ömrü Ramazan olanın ahreti bayram olur. Ramazana elveda demiş olmamız, aynı zamanda; kulluğa, itaate, istikamete, cömertliğe, namaza, niyaza elveda demek olmasın. Bayrama merhaba demiş olmamız da; yalancılığa, haksızlığa, gaddarlığa, içkiye, kumara, bütün çirkinliğe ve kötülüklere tekrar merhaba demek olmasın

Rabbim bizi bayramlarda sevindirdiği gibi, yarın ahrette büyük günde, hesabını alın akıyla, yüz akıyla verip; “Cennet sana helal olsun, kullarımın arasına katıl ve cennetime gir” dediği kulları arasına dahil eylesin, temennisiyle sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.