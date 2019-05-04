Müftü Kılınç’tan Ramazan ayı mesajı

Müftü Kılınç, “Gelin, gönüller yaparak oruçlarımıza güç katalım; Ramazanın bizi değiştirecek ruhuna ruhlarımızı teslim edelim” cümlesi ile de vatandaşlara çağrıda bulundu.

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, yayımladığı mesajla, tüm İslam aleminin ve Elbistanlıların bu mübarek ayını tebrik etti.

Ramazan ayının, özünde mağfiret ve bereket duygularını barındırdığını; yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi insani erdemlerin doruğa çıktığı bir zaman dilimi olduğunu belirten Müftü Kılınç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Özünde rahmet, mağfiret ve bereket duygularını barındıran; yardımlaşma, kaynaşma, dayanışma, paylaşma gibi insani erdemlerin zirveye çıktığı; kardeşlik, birlik ve beraberliğin pekiştiği, faziletlerle dolu olan bir Ramazan ayına daha ulaşmış olmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Ramazan ayı, Kur’an ayıdır, oruç ayıdır, teravih ayıdır, mukabele ayıdır, zikir ayıdır, zekat, fitre ve sadaka ayıdır. Ramazan ayı, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş ayıdır. Ramazan ayı, cennet kapılarının ardına kadar açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanın zincire vurulduğu bir aydır. Ramazan ayı, Kadir Gecesi’ni içinde saklayan bir aydır. Ramazan ayı, ümmetin ayıdır; on bir ayın sultanıdır. İnsanlığın kararan ufkunu aydınlatan ilahi kitabımız Kur’an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır. İslam’ın beş temel esası olan oruç bu aya tahsis edilmiştir.”

Orucun, insanlara sabrı ve nefsine hakim olmayı öğrettiğini kaydeden Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Bu ayda tutacağımız oruçlarla sabrı ve nefsimize hakim olmayı öğrenip aç ve yoksulların halini daha iyi anlamış olacağız. Gelin, gönüller yaparak oruçlarımıza güç katalım. Gelin, gönüller yıkarak oruçlarımızı bozmayalım. Gelin, Ramazanın bizi değiştirecek ruhuna ruhlarımızı teslim edelim. Hep birlikte birbirimize sevinç ve güzellik taşıyalım.

Ramazanın hem milletimize, hem gönül coğrafyamıza ve acılar içerisinde kıvranan İslam alemine huzur, barış, adalet ve merhamet getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bütün Elbistanlı ve Elbistan’da yaşayan kardeşlerimin Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.