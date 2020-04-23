Müftü Kılınç’tan on bir ayın sultanı Ramazan mesajı

Müftü Kılınç, on bir ayın sultanı olan Ramazan ayında tutulacak orucun, Müslümanları günahlardan temizleyen manevi bir deterjan olması temennisinde bulundu.

Ramazan ayında oruç tutmanın, İslam’ın 5 temel esasından biri olduğunu dile getiren Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Tuttuğumuz oruçlarımızın bizleri günahlardan temizlemesi için sadece midemizle oruçlu olmak değil, bütün organlarımızla oruçlu olmak lazımdır” cümlesi ile de orucun sadece aç kalmak anlamına gelmediğini vurguladı.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’deki ayetler ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) orucun önemini anlatan hadislerinden de örnekler veren Müftü Kılınç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu sene buruk da olsa yine, 11 ayın sultanı olan, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemden azat olma diye nitelendirilen mübarek Ramazan ayına, Kur'an ayına kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. 24 Nisan 2020 Cuma günü İslam alemi olarak inşallah oruca başlayacağız. Malumlarınız Ramazan ayı oruç ayıdır. Oruç tutmak aklı başında, sağlığı ve sıhhati yerinde olan, her mü'mine farz olan dini bir vecibedir. İslam'ın beş temel esasından birini teşkil eder. Oruç tutmak aslında kendimizi tutmaktır. Yani; boş ve lüzumsuz şeylerden, çirkinliklerden, vahşetten, zulümden, haksızlıktan, hırsızlıktan, yalancılıktan, acımasızlıktan, gammazlıktan, dedikodudan, öldürmekten, kapkaççılıktan, eşkıyalıktan, boş ve lüzumsuz şeylerden kısacası her türlü kötülüklerden ve günahlardan kendimizi korumak demektir. Nefsimize ve şeytana uymamak demektir.

Ayet-i kerimede; "Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sorumluluk bilincine eresiniz, takvaya eresiniz, günahlardan korunasınız diye sizlere de farz kılındı’ buyrulmaktadır. Hadis-i şerifte de; ‘Her kim ki inanarak, sevabını ve mükâfatını umarak Ramazan orucunu tutarsa; geçmiş günahları bağışlanır’ buyrulmaktadır. Demek ki; oruç bizleri günahlardan temizlemek için farz kılındı. Ancak tuttuğumuz oruçlarımızın bizleri günahlardan temizlemesi için sadece midemizle oruçlu olmak değil, bütün organlarımızla oruçlu olmak lazımdır. Aksi halde Peygamberimiz (sav), "Nice oruçlular vardır ki, onların sadece aç ve susuz kalmaları vardır." Buyurmaktadır. Yani oruç sadece aç kalmak değildir. Günahlara karşı bütün bedenimizi tutmaktır. Kendimize sahip olmaktır. Aynı zamanda açların halini de anlamaktır.

Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde; "Şayet kullar Ramazan ayında olanları (sevapları, mükâfatları, faziletleri, ikramları, lütufları) bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını arzu ederlerdi’ buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim oruçlarımız bizleri günahlardan temizleyen manevi deterjan gibi olmalıdır. Aslında bütün ibadetlerin farz kılınma gayesi; biz kulların yaratanımıza daha yakın olmamızı ve günahlardan uzak durmamızı sağlamaktır. Nefis ve şeytanın tuzaklarından emin kılmaktır. Cehennemden kurtulup, cennete nail olmaktır. En güzeli ve en önemlisi de biz mü'minleri Yüce Rabbimizin rızasına mazhar kılmaktır. Ahrette O'nun razı olduğu kullarına komşu etmek demektir. Sağlığımızı, sıhhatimizi, masumluğumuzu korumak demektir. Adeta melekleşmek demektir.”

Koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlardan teravih namazlarımızı evlerinde mümkünse ailecek cemaatle kılmalarını isteyen Müftü Hacı Mustafa Kılınç, “Rabbim inşallah evlerinizde kılacağınız teravih namazlarına camide cemaatle kılmış gibi sevap verir. Çok kıymetli Elbistan halkımızın, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Ramazan aylarını candan ve yürekten tebrik eder, hayırlara ve bilhassa içinde bulunduğumuz bu virüs musibetinden kurtulmamıza, ibret almamıza, ders çıkarmamıza aklımızı başımıza almamıza, masum ve mazlumların halini anlamamıza vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ve temenni ederim. Saygılarımı ve muhabbetlerimi sunarım. Hayırlı Ramazanlar” şeklinde konuştu.