Müftü Kılınç’tan Mevlid-i Nebevi Haftası mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 28 Ekim Çarşamba günü kutlanacak olan Mevlid-i Nebevi Haftası’nın ana temasını ‘Hz. Peygamber ve Çocuk’ olarak belirlediğini ifade eden Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, çocuğun anne ve baba için değerini anlatarak başladığı mesajında, “Çocuk, bir hazinedir, bir emanettir, ailenin süsüdür, neşe kaynağıdır, karı kocayı birbirine bağlayan birer perçindir, gonca güldür. Müslüman bir anne ve baba, çocuklarının eğitiminden, terbiyesinden ve iyi bir şekilde yetiştirilmesinden sorumludur. Peygamber Efendimiz (sav), hadisi şeriflerinde, “Hepiniz çobansınız ve maiyetinizdeki sürüden mesulsünüz. Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmamıştır. Çocukları filiz iken, taze ve körpe iken Beytullah’a doğru eğin” şeklinde buyurmuştur” dedi.

Müftü Kılınç, şöyle devam etti:

“Kıvama gelen bir hamuru istediğiniz şekle sokabilirsiniz ama hamur kuruyunca ona şekil veremezsiniz. İşte çocuk da böyledir. Yani Demir tavında dövülüp şekil verilir. Zamanında İslami terbiye verilmeyen bir çocuk, büyüyünce artık söz dinlemez oluyor. Ana babayı takmaz oluyor. Büyük küçük tanımaz oluyor. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) hadisi şeriflerinde çocukların yetiştirilmesiyle ilgili detaylı bilgiler mevcuttur. Peygamber Efendimiz (sav), çocukları çok severdi. Her gördüğü yerde çocuklarla ilgilenir, onları okşardı. Bilhassa yetim çocuklara karşı müstesna bir ilgi gösterir; ashabına da bu konularda tavsiyelerde bulunurdu.

Allah Resulü Efendimiz (sav), kız çocuklarının hor görülmesi ve çocuklar arasında kız-erkek ayırımı yapılmasını şiddetle yasaklamıştır. Kız çocuklarını hor ve hakir görmek, çocuklar arasında ayırım yapmak uygun bir hareket değildir. Bu hareket bir ‘Cahiliyye Çağı’ adetidir. O çağda bazı kimseler, kız çocuğuna sahip olmayı bir ayıp sayarlardı. Kur’an-ı Kerim’de, bunun doğru olmadığı, “Onlardan birine kızı (olduğu) müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir (Nahl:58)” şeklinde belirtilmiştir.”

Günümüzde de o çağdaki yanlış davranışların yaşandığını hatırlatan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Maalesef zamanımızda tekrar cahiliyye adetlerine dönen ve kız çocuklarını hakir gören bazı cahil kimseler vardır. Hatta erkek çocuk olmadı diye hanımını döven ve boşayan kimseler mevcuttur. Çocuğu veren ve hangisinin anne-baba hakkında hayırlı olduğunu bilen Allah Teâlâ’dır. Allah’ın verdiğini güzel karşılamak ve o emaneti gereği gibi korumak da bizim görevimizdir. Bir çocuk sahibi olmak için büyük servet ve para harcayıp da çocuk nimetini elde edemeyen aileler bizim için bir ders değil midir? Hem Allah Teâlâ, evlat konusunda yegane ve tek tasarruf sahibidir. Çocukları O ihsan eder. O, isterse hiç evlat nasip etmez.

Bu vesile ile bütün ilçe halkımızın Mevlid-i Nebevi haftasını candan ve gönülden tebrik eder, haftamızın bütün insanlığın kurtuluşuna, akan kan ve gözyaşlarının dinmesine, Azerbaycanlı soydaşlarımızın muzaffer olmasına, ülkemizin virüs musibetinden bir an önce kurtulmasına vesile olmasını Allah Teâlâ’dan niyaz ve temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.