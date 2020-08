Müftü Kılınç’tan Kurban Bayramı mesajı

Tüm Elbistanlıların ve İslâm aleminin Kurban Bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Müftü Kılınç, “Bayram ne zaman bayram olur biliyor musunuz? Sevindiğin zaman değil, sevindirdiğin zaman bayram olur. Yediğin zaman değil, yedirdiğin zaman bayram olur. Rantçı akıl yedirdiğine değil, yediğine bakar. Mü’min ise yediğine değil, yedirdiğine bakar. Rantçı akıl sevindirdiğine değil, sevindiğine bakar. İslam aklı ise; sevindiğine değil, sevindirdiğine bakar. Mü’min sevindirdiği kadar sevinir” şeklinde ifadelerde bulundu.

Kurbanın, Allah’a teslimiyetin ifadesi olduğunun altını çizen Müftü Kılınç, şöyle devam etti:

“Kurban kelimesi; yaklaşmak, yakın olmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamlarına gelir. Kurban Allah’a teslimiyetin ifadesidir. Ancak bu teslimiyet sadece Rabbimize olmalıdır. Bugün üzerinde durmamız gereken, teslimiyetimizi ne kadar Rabbimize yöneltmekte olduğumuzdur. Bugün muhasebesini yapmamız gereken nefislerimizin zafiyetlerine, heva ve heveslerimize ne kadar esir olduğumuzdur. Teslimiyet ruhundan yoksunlaştıkça Müslümanların hangi belalarla, hangi fitnelerle, hangi desiselerle karşılaştığı, bunların neticesinde Allah’ın lütfettiği kurban kanı yerine nice mümin kanının aktığı artık fark edilmelidir. Kurbanlarımız ve bayramlarımız mümin kalpler arasında ülfet ve muhabbeti gerçekleştirmelidir. Darda ve zorda kalan Müslüman kardeşlerimizi asla unutmamalıyız. Kurban Bayramı müminleri birliktelik şuuruna erdirmelidir.

Kurbanı açıklamak için tek başına akıl yetmez. Aşk gerek aşk. Kurban akılla değil aşkla açıklanır. Göğsünde yürek yerine taş taşıyanlar nasıl anlasınlar kurbanı? Kurban ibadetinin şuuruna varamayanların payına kurbandan et düşer. İsmail gibi olanların payına da cennet düşer. Kurban; en sevdiğimizi Allah’a feda edebilme şuurudur. Kurban, kulun Allah’a karşı olan yakınlığını artırır. Kurban, Allah’a yaklaşmayı ve O’nun rızasını kazanmaya vesiledir. İnsan nisyandan(unutmak) geldiği için, fıtraten unutmaya ve gaflete düşmeye çok meyillidir. Bunun için çoğu zaman Allah’ın kendisine verdiği malın, mülkün, evladın hakiki sahibini unutur. Hakiki mal sahibi olduğunu düşünüp gurura ve kibre girebilir. Kurban emri ise; insana hakiki mal sahibinin kim olduğunu hatırlatır. Kurban günahlardan arınmamız, büyük sevaplara erişmemiz ve Rabbimizin rızasını kazanmamız için büyük bir fırsattır.”

Kurban ibadeti ile ilgili Kur’an-ı Kerim’deki ayetler ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) hadislerinden örnekler veren Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Ayet-i Kerimelerde; “Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe (vermedikçe, dağıtmadıkça) kesinlikle iyiliğe, hayra fazilete eremezsiniz.(Al-i İmran; 92) ” “Onların (kurbanların) ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır, fakat O’na(Allah’a) sadece sizin takvanız, derin sorumluluk bilinciniz ulaşır…” (Hac; 37) Hadis-i şeriflerde; ”Kurbanın derisindeki her tüy sayısınca size sevap vardır. Kanının her damlası kadar mükâfat vardır. O sizin mizanınıza konacaktır. Müjdeler olsun.” “Kurbanlarınız semiz (bakımlı, etli) olsun. Onlar sıratta bineklerinizdir.” “Hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen namaz kıldığımız yere gelmesin.” “Kurbanlarınızı gönül hoşluğu ile kesin. Çünkü hiçbir Müslüman yoktur ki, kurbanını kıbleye döndürüp kessin de bunun kanı, boynuzu, yünü ve her şeyi kıyamette kendi mizanına konan sevap olmasın.” “Kurban bayramında (yapılan amellerden) Allah Teâlâ katında kurban kesmekten daha kıymetlisi yoktur. Daha kanı yere düşmeden Allah Teâlâ, onu muhafaza eder. Onunla nefsinizi tezkiye edin, onu seve seve kesin” buyrulmaktadır” dedi.

Müftü Kılınç, son olarak, “İbadetle, taatle ve kurbanlarımızla Allah’a yaklaşalım. Allah’a yakın olmaya çalışalım. Menfaatlerin kulu-kölesi olmayalım. Allah’ kul olalım. Kainat itaat üzerine kurulmuştur. Binlerce senedir güneş doğup batıyor. Doğarken geç kalmıyor. Batarken geç kalmıyor. Kocaman güneş Allah’a boyun eğerken, bize ne oluyor ki, isyana gidiyoruz? Dünyaya dalıyoruz, Rabbimizi unutuyoruz. Kurban mü’mini Allah’a teslim eder. Bütün varlığımızla Allah’a teslim olalım. (Selam olsun bütün dostlara. Kurban Bayramlarınızı dostça ve candan tebrik ediyorum. Kurbanlarınız kabul ve makbul olsun. Bayram namazı, 06.05’te kılınacaktır” ifadelerine yer verdi.