Müftü Kılınç’tan Kurban Bayramı mesajı

Elbistan Müftüsü Mustafa Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kılınç, mesajında; bu senenin kurban bayramı sloganının “Kurbanını paylaş, kardeşinle yaklaş” olduğunu hatırlatarak, “Kurbanlarımız ve bayramlarımız; mümin kalpler arasında ülfet ve muhabbeti gerçekleştirmeli, kurban bayramında sadece et yemek değil, et yedirmek olmalı, yılda evine 1 kg et girmeyen fakirleri sevindirmek olmalıdır. Bizler ihtiyaç sahiplerini sevindirir isek Allah da bizleri sevindirir” dedi.

Kurban Bayramı günlerinde Hz. İbrahim’in duasıyla müminlerin tek yürek, tek vücut olduğunu dile getiren Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, şöyle devam etti:

“Kurban Bayramı günleri aynı zamanda bütün müminlerin İbrahimi bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir. Kurban ibadeti yerine getirilirken dua olarak okunan ayet-i kerimeler, hiç kuşkusuz müminlere her fırsatta teslimiyet ruhunu hatırlatmaktadır. Kurban, Allah’a teslimiyetin ifadesidir. Ancak bu teslimiyet sadece Rabbimize olmalıdır. Üzerinde durmamız gereken, teslimiyetimizi ne kadar Rabbimize yöneltmekte olduğumuzdur. Bugün muhasebesini yapmamız gereken nefislerimizin zafiyetlerine, heva ve heveslerimize ne kadar esir olduğumuzdur.”

Kurbanda asıl olanın teslimiyet olduğunu anlatan Müftü Kılınç, kurban kesmekten maksat; hayvanı yere yatırıp kesmekten ibaret değildir, aslında. Kurban aslında Allah ile ilişkinize ne mana, ne değer yüklediğinizin bir ifadesidir. Kurbanda asıl olan teslimiyettir. Her ibadetin hikmeti vardır. Hikmetsiz ibadet; ruhsuz bedene benzer.

Dinimizin en önemli ibadetlerinden olan hac ve kurban ibadetinin eda edildiği Kurban Bayramı günleri bizlere çok güçlü, çok cepheli ve çok anlamlı bir şekilde bir borç, bir sevinç, bir duygudaşlık ve bir bilinç olarak kendi öz mesajını her yıl duyurmaktadır. Kurban Bayramı’nın metafizik yönü, Hz. İbrahim’den gelen tarihi ciheti, toplumsal vechesi ve nefislerimizi sürekli terbiye ederek geleceğimizi inşa etme özelliği sayesinde bizleri hem Rabbimize, hem mümin kardeşlerimize hem de tüm insanlığa yakınlaştırmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Bu bayram, darda ve zorda kalan Müslümanların unutulmamasını isteyen Müftü Kılınç, “Bu bayram vesilesiyle darda ve zorda kalan Müslüman kardeşlerimizi, dünyanın muhtelif yerlerinde büyük acı ve ıstırap yaşayan, zulme uğrayan mazlum ve mağdur kardeşlerimizi asla unutmamalıyız. Onların yürek yakan durumlarına çareler üretmek, mazlumiyetlerini ortadan kaldırmak ve tekrar özgürlüklerine kavuşmaları için cehd göstermek Müslümanlar olarak hepimizin boynunun borcudur.

Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin yurt dışındaki millet varlığımızın, gönül coğrafyamızın ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyor, bayramın başta ülkemiz olmak üzere alem-i İslam’ın ve topyekun insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor, Elbistan halkımıza en güzel dilek ve dualarla selam, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. En içten dileklerimle Kurban Bayramınızı candan tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.