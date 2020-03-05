Müftü Kılınç’tan kan bağışı çağrısı

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, kan bağışının İslam dini ve ve insani açıdan önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dini kurallara göre bir başkasının sıhhate kavuşması yanında kendi sağlığı açısından da kan vermesinde yararlar bulunduğunu hatırlatan Kılınç, “Sevgili Peygamberimiz (sav) tedavi amacıyla olduğu kişinin kendi sağlığı için de kan vermesini tavsiye etmiş ve aynı zamanda da kan aldırmışlardır. Dolayısıyla kan vermek sünnet hükmündedir” şeklinde konuştu.

Kan bağışında bulunacak kişinin; sağlıklı olması, kan verdiğinde bir zarara uğramaması gerektiğini vurgulayan Kılınç şunları kaydetti:

"Karşılıksız olarak yapılan kan bağışı hem insani hem ahlaki, hem de dinİ açıdan çok önemlidir. İnsanlar arasında kan bağışlama alışkanlığı oluşması gerekir. Çünkü bir insan kan verecek ki yeri geldiğinde kendisi veya yakınları da kan bulabilsin. Bunun için herkes çevresine kan bağışının kutsallığını ve yararını anlatmalı ve bunun için öncelikle kendisi kan vermelidir. Özellikle kan aldırmanın veya bağışlamanın dinen uygun olmadığını söyleyenlere karşı dikkatli ve uyanık olmalı, aksine dinen önemli bir sevap olduğunu anlatmalı. Unutmamalı ki bir Müslüman diğer bir insanın bu konudaki sıkıntısını giderirse Yüce Allah’ta onun bir sıkıntısını mutlak surette giderir. Allah rızası olduğu sürece insanın yaptığı her iyilik fazlasıyla karşılık görür.”

Kan vermenin, bir kişiyi hayata döndürmek anlamına geldiğini belirten Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), bir hadis-i şerifte "Bir kimse Müslüman kardeşinin ihtiyacını yerine getirirse, Allah da ona yardım eder. Bir kimse bir Müslüman’ın sıkıntısını giderirse, Allah da ona karşılık kıyamet gününün kederlerinden birini giderir’ buyurmaktadırlar. Kan hayati bir sıvı kaynağıdır. Kan vermek bir kimseyi hayata döndürmektir, sağlığına kavuşturmaktır, kaybetmekte olduğu sağlığını yeniden kazandırmaktır. Kan veren kişi o kimsenin sağlığına kavuşmasına vesile olurken aslında kendisi de Allah’ın rızasına kavuşuyor demektir. Dinimizde; bir canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak hükmündedir. Haydi, bütün insanlığı kurtarmaya koşalım” ifadelerini kullandı.