Müftü Kılınç’tan Camiler Haftası mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülkemizde her yıl 1-7 Ekim arası kutlanmakta olan Camiler ve Din Görevlileri Haftasının bu yılki ana temasının “Cami ve İlim” olarak belirlendiğini ifade eden Müftü Kılınç, hafta boyunca yapılacak etkinliklerde caminin İslam medeniyetindeki yeri ve önemi göz önünde bulundurularak sevgi, bilgi ve birlik mekanı olduğuna işaret edileceğini söyledi.

İslam medeniyetinin merkezine camiyi alarak yükseldiğini hatırlatan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in de (sav) hicret yolculuğunda ilk olarak Kuba Mescidi'ni, Medine'ye ulaştığında ise Mescidi Nebevi'yi inşa ettirerek, Mescid-i Nebebev’inin hemen arka tarafına ‘Suffe’ denilen eğitim ve öğretimin yapılacağı bir yer çevirttirerek ilim faaliyetine başlamıştır. Daha sonraları sayıları 400’e varan öğrenci sayısı ile o günkü yatılı ve örgün eğitimin temellerini atmıştır. Cami ve ilim birbirinden ayrılmaz değerler olarak cami merkezli bir eğitim modeli oluşturarak, camiyi gündelik hayatın ve öğretimin merkezine konumlandırdığını anlattı.

Camilerin, ibadetin yanı sıra mümin bilincini inşa etmek, gönülleri imar etmek, birlik-beraberlik ve kardeşliği pekiştirerek İslam’ın toplumsal boyutlarını geliştirmek için büyük bir işleve sahip olduğunu vurgulayan Müftü Kılınç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Camiler İslam beldesinin mührüdür, şehitlerin kanlarıyla sulanan cennet vatanımızın manevi tapularıdırlar. Birlik ve beraberliğimizin manevi çatısı, vatan sevgisinin, şehitlik ve gazilik duygusunun beslendiği, çalışma azminin işlendiği, anne ve babaya hürmetin, güzel ahlakın öğretildiği, ilim, irfan yuvalarıdır. Camiler ve minarelerde okunan salalar, ezanlar bağımsızlığımızın en güzel ilham kaynağıdır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün, milli bilirlik ve beraberliğimizin en önemli teminatlarındandır. Camiler, sevginin, barışın, kardeşliğin, bağımsızlığın, hürriyetin sembolüdür.”

Müftü Kılınç, mesajını; “Camiler haftası ve yapılacak faaliyetlerin milletimiz ve ülkemizin huzur ve barışına birlik ve kardeşliğine katkı sağlamasını, cami merkezli ilim faaliyetlerinin her bir camimizde yeniden tesis edilmesini, bu vesileyle bu yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ilçemize, ülkemize ve âlem-i İslam’a hayırlar getirmesini temenni ediyor; değerli meslektaşlarımız olan Din Görevlilerimizi fedakârca hizmetlerinden dolayı tebrik ediyor, ahirete intikal eden meslektaşlarımıza da Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca camilerimizin yapımında emeği geçen hayırseverlerden ahrete intikal edenlere bu yıl,bay-bayan personelimiz adedince hatimler okumaktayız duasını hep birlikte yapacağız inşallah şimdiden Cenâb-ı Hak’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık ve afiyetler niyaz eder, saygılar sunarım” cümleleri ile tamamladı.