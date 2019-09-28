Müftü Kılınç’tan Camiler Haftası mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığınca 1-7 Ekim'de düzenlenecek Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yılki teması, "Cami ve Hayat" olarak belirlendiğini ifade eden Müftü Kılınç, hafta boyunca yapılacak etkinliklerde caminin İslam medeniyetindeki yeri ve önemi göz önünde bulundurularak sevgi, bilgi ve birlik mekanı olduğuna işaret edileceğini söyledi.

Mesajında, İslam medeniyetinin merkezine camiyi alarak yükseldiğini hatırlatan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in de (sav) hicret yolculuğunda ilk olarak Kuba Mescidi'ni, Medine'ye ulaştığında ise Mescidi Nebevi'yi inşa ettirerek, cami merkezli bir şehir modeli oluşturarak, camiyi gündelik hayatın merkezine konumlandırdığını anlattı.

Camilerin, ibadetin yanı sıra mümin bilincini inşa etmek, gönülleri imar etmek, birlik-beraberlik ve kardeşliği pekiştirerek İslam’ın toplumsal boyutlarını geliştirmek için büyük bir işleve sahip olduğunu vurgulayan Müftü Kılınç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Camiler İslam beldesinin mührüdür, şehitlerin kanlarıyla sulanan cennet vatanımızın manevi tapularıdırlar. Birlik ve beraberliğimizin manevi çatısı, vatan sevgisinin, şehitlik ve gazilik duygusunun beslendiği, çalışma azminin işlendiği, anne ve babaya hürmetin, güzel ahlakın öğretildiği, ilim, irfan yuvalarıdır. Camiler ve minarelerde okunan salalar, ezanlar bağımsızlığımızın en güzel ilham kaynağıdır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün, milli bilirlik ve beraberliğimizin en önemli teminatlarındandır. Camiler, sevginin, barışın, kardeşliğin, bağımsızlığın, hürriyetin sembolüdür.

Cami ve mescitler, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle “Beytullah, yani Allah’ın Evi”dir. Bu durumda caminin müdavimi olan mü’minler, Allah’ın misafiri olarak orada bulunuyorlardır. İnsanlar bile evlerine gelen misafirlerine ikramlarda bulunurken, hiç şüphesiz Allah Teâlâ da evine gelen misafirlerini boş çevirmez. Öyleyse mü’minler olarak Allah’ın evleri olan camilerimizi şenlendirelim, cemaate devam etmek suretiyle oraları gerçek anlamda imar edelim. Unutmayalım ki, camiler ne kadar bakımlı olursa olsun, içerisinde ibadet eden cemaat yoksa imar edilmiş sayılmaz, çünkü camilerin süsü içinde namaz kılan cemaattir.”

Müftü Kılınç, mesajını; “Camiler haftası ve yapılacak faaliyetlerin milletimiz ve ülkemizin huzur ve barışına birlik ve kardeşliğine katkı sağlamasını, bu vesileyle bu yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ilçemize, ülkemize ve âlem-i İslam’a hayırlar getirmesini temenni ediyor; değerli meslektaşlarımızı fedakârane hizmetlerinden dolayı tebrik ediyor, ahirete intikal eden meslektaşlarımıza da Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca camilerimizin yapımında emeği geçen hayırseverlerden ahrete intikal edenlere Cenâb-ı Hak’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık ve afiyetler niyaz eder, saygılar sunarım” cümleleri ile tamamladı.