Müftü Kılınç’tan Berat Kandili mesajı

Müftü Kılınç, berat kelimesinin sözlükte; borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan kurtulmak anlamına geldiğini dini bir terim olarak ise; günahlardan arınmak, temize çıkmak, ilahi af ve rahmete nail olmak anlamına geldiğini hatırlattı.

Kılınç, mesajında; "Her türlü çirkinliği hayatından çıkaran mümin için Berat Kandili, Allah'a dost olma, Hakkın yanında yer alma ve hayra giden yolları arama gecesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Berat gecesinin, af ve mağfiret gecesi olduğunu dile getiren Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, şöyle devam etti:

“Ramazanın mübarek iklimine adım adım yaklaştığımız şu günlerde, Rabbimizin bir lütfuna daha erişecek, Berat Kandili'ni idrak edeceğiz. Ruha ağır gelen her türlü sıkıntıdan, mümini inciten her türlü hatadan, insana yakışmayan her türlü kötülükten kurtulmak, 'berat etmek' için eşsiz bir fırsat daha yakalayacağız" ifadesini kullandı.

Bu geceyi idrak eden her mümin, kötülüğe olan mesafesini ölçmeli, kötülüğe giden yolları kapatmaya bir kere daha karar vermelidir. Bu öyle bir özgürlük gecesidir ki; Bizi bitmek bilmeyen heves ve arzulardan, benliğimizi esir alan hırs ve tutkulardan, kardeşliğimizi zedeleyen bencilliklerden uzaklaşmaya çağırır. Beratın ilk şartı; 'Kimden beri, kime yakın’ olacağımızı bilmektir. Berat kurtuluşun adıdır, en derin anlamı ise;” bağışlanmadır”. Berat gecesi, Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesidir. Sevgili Peygamberimiz, bu gecede Allah'a bol bol ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecelli ederek fecre kadar; 'Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim. Belaya duçar olan yok mu, ona afiyet vereyim' buyurduğunu bizlere müjdelemiştir."

Bu bağışlanma mevsiminde Müslümanlara düşenin; tefekkür, niyaz ve tevbe olduğunu ifade eden Kılınç, şu önerilerde bulundu:

"Bizler bu Berat Kandili'nde silkelenme ve yenilenme ümidiyle candan ve yürekten tevbe edelim. Kimi zaman samimiyeti, edebi ve erdemi unutan, riya ve gösterişi tercih eden halimize tevbe edelim. En yakınlarımızdan bile sevgi ve merhameti esirgediğimiz, eşimizi ve çocuklarımızı ihmal ettiğimiz, akrabalarımızı, yetimleri, kimsesizleri, unuttuğumuz günler için tevbe edelim. Rabbimizin bize emanet ettiği dünya evini harap ettiğimiz, kendimiz için istediğimizi din kardeşlerimizden kıskandığımız, Rabbimize karşı yapamadığımız kulluk görevlerimiz için tevbe edelim.

Tevbekar kullarını seven ve tevbeleri kabul eden Rabbimize sığındığımız bu mukaddes gecede, tevbemiz beratımız olsun. Sadece dilde kalan değil, gönüle inen, ruhta yankı bulan, öz eleştiri ve tefekkür ihtiva eden bir tevbe ile kavli ve fiili olarak istiğfar edelim." Çünkü unutmayalım ki, ömür sermayemiz her gün azalıyor. Dünyadan uzaklaşıp ahirete yani hesap verme gününe doğru yaklaşıyoruz. Yüce Allah’ımız, el açıp yalvardığımız bu gecenin ardından, günah yüklerinden arınmış, suçlarından berat etmiş, hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş, yüreğini imana, ömrünü salih amellere açmış kullar olarak Ramazan ayına ulaşmamızı nasip etsin."

Kılınç, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu duygu ve düşüncelerle çok kıymetli Elbistan halkımızın, aziz milletimizin, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve bütün İslam âleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Ülkemizin, İslam âleminin ve tüm insanlığın beraata ermesini diliyorum. Bilhassa dünyayı ve ülkemizi zorlu bir dönemece sürükleyen koronavirüs musibetinden bir an evvel kurtulmamızı bütün kainatın yegane sahibi Yüce Rabbimden bütün samimiyetimle, candan ve yürekten niyaz ve temenni ediyorum. Beratınız mübarek olsun."