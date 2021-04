Müftü Kılınç: “Oruç, bedenin aç kalması değil ruhun beslenmesidir”

Müftü Kılınç, orucun, sadece bedeninin aç kalması olarak görülemeyeceğini vurgulayarak, “Oruç, ruhun beslenmesidir” dedi.

Pandemi tedbirleri çerçevesinde camilerde sadece yatsı namazı kılınacağını; teravih ve vitir namazlarının ise evde kılınacağını hatırlatan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, mesajında Ramazan ayının feyzi ve önemine değindi.

‘Ramazan mağfirettir, takvadır, hayırdır, hasenattır’ diyen Müftü Kılınç, şöyle devam etti:

“Ramazan, İslâm’ın merhamet ve hakkaniyetini, ibadet ve taatini, bilgi ve hikmetle bütünleşmiş yüce ahlâkını bütün insanlığa anlatan kutlu aydır. Ramazan, müminlerin oruç sayesinde nefsanî zevk ve hırslardan uzaklaşıp günahtan arındıkları, kemal yolculuğunda Rablerine yaklaştıkları kurbiyyet (yakınlaşma) ayıdır. Ramazan, Müslüman toplumların yardımlaşma ve dayanışma bilincini en derinden yaşadığı infak ayıdır.

Hayat bütün hızıyla akıp giderken, Ramazan sanki bir an kolumuzdan tutup bizi kendisine çeker ve sorar: “Nereye gidiyorsunuz?” Alışageldiğimiz koşturmanın, stresin, dünya telaşının içinde bir an durup düşünmemizi, irkilmemizi, kendimize ve çevremize bakmamızı sağlar: “Bu haliniz nedir? Bu gidişat nereyedir?” Toparlanmamız ve istikamet bulmamız için bizlere yeni bir can, yeni bir hayat, yeni bir nefes getirir. İradelerimizi eğiten bir mektep, nefislerimizi terbiye eden bir okul olur. Bu yüzden Ramazan, her bir Müslüman’ın tefekküre zaman ayırdığı, hayata ve kâinata ilişkin tutum ve alışkanlıklarını sorguladığı, kendisiyle yüzleştiği bir hesaplaşma ayıdır.”

Ramazan ayının manevi boyutuna da değinen Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, mesajını, “2021 yılı Ramazan ayının teması “Şifa Ayı Ramazan” başlığıyla idraklere sunulacaktır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadislerinde ;”Oruç tutunuz ki, sıhhat bulasınız” buyuruyorlar. Oruç; ruhun beslenmesidir. Bedenin aç kalması değildir. Değerli kardeşlerim, gelin gönüller yaparak oruçlarımıza güç katalım. Gelin, gönüller yıkarak oruçlarımızı bozmayalım. Gelin, Ramazanın bizi değiştirecek ruhuna ruhlarımızı teslim edelim. Gelin, bu orucu yakmayalım. Hep birlikte birbirimize sevinç, güzellik taşıyalım. Ramazan bizi barış yurduna davet etmek için gelir. Bize, dünyamızı barış yurduna döndürmek için gelir. Ramazan bizi iyilerden kılmaya, bize iyilik getirmeye, iyiliği yeryüzünde egemen kılmamıza yardımcı olmaya gelir. Bir ayette:”Ey iman edenler, Allah’ı unutmayın. Allah’ı unutursanız kendinizi unutursunuz. Allah’ı unutursanız, Allah da size kendinizi unutturur.

Allah Teala’nın bizleri daima kendisini zikreden ve unutmayan kullarından eylemesi düşüncesiyle bütün vatandaşlarımızın Ramazan Ayını candan ve gönülden tebrik eder, Rabb’imden hayırlara vesile olmasını niyaz ve temenni ederim” cümleleri ile tamamladı.