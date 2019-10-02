Müftü Kılınç: “Gençlerimize sahip çıkmalıyız”

Toplantıya, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alparslan Ceran, Gençlik Koordinatörleri ve okul müdürleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç yaptı.

Kılınç, özellikle gençlerin dini açıdan iyi yetişmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları için çaba göstermek için birçok faaliyet yaptıklarını söyledi.

Yeni eğitim öğretim döneminde de bu konularda okullarda özel çalışmalarına devam edeceklerini anlatan Müftü Kılınç, “Okullarımızdaki gençlerimiz ve yavrularımız, hepimizin evlatları. Onların başında müdürlerimiz var, öğretmenlerimiz var. Emin yerdeler ve emin eldeler. Ben, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığımızı ikiz kardeş gibi görüyorum. Her iki kurumun mensupları da eğitim için sahnedeler. Bizler her ne kadar camide vaaz ediyorsak da asıl potansiyel olan gençlik okullarımızda. Biz, okullarımızda karınca kararınca katkı sunmayı amaçlıyoruz. Onlara, dinimizin güzel yönlerini anlatmayı istiyoruz. Gençlerimizi, cebimizden ve elimizden düşürmediğimiz vücudumuzun bir parçası haline gelen teknoloji ürününü güzel sahada kullanmalarını istiyoruz.

Genç kelimesinin anlamı hazine demektir. Hazineye sahip olmak da hepimizin görevidir. Onlara önderlik yapabilirsek ne mutlu bize. Onlara sahip olabilmeliyiz. Biz bu anlamda yola çıktık. Gençlerimiz, camiye gelemiyorlar; biz onlara gidelim dedik. Mühim olan gençlerimizi, tabiri caizse fırsatçılara, tuzakları altına alabilmek için her türlü yolu deneyenlere karşı korumak. Onları elimizden çalmak için her türlü şeyi seferber ettiler. Uyuşturucu madde bağımlılığı. İlkokullardan itibaren bela olarak verebiliyorlar. Onları, ailesinden ve okullarından koparıyoruz. Bu duruma nemelazım diyemeyiz. Bildiklerimizi, istikbalimiz dediğimiz gençlerle paylaşmak zorunda ve onlara sahip olmak zorundayız. Gençlere ulaşmak bir vecibedir” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, özellikle gençlerin en iyi eğitimi alabilmeleri için imkanlar ölçüsünde her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını, ‘Elbistan’da yapılan her türlü hayrın bir tarafında da Elbistan Belediyesi olarak biz olacağız’ cümlesi ile çizdi.

Elbistan’da gençlerin uyuşturucu madde bağımlılığı oranını azaltmak için topyekun bir mücadele gerektiğine işaret eden Başkan Gürbüz, belediye olarak genç nesle sırtlarını dönmek yerine onları kucaklamak ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için görev başında olduklarına değindi.

Başkan Gürbüz, şunları söyledi:

“14-25 arasındaki çocuklarda bağımlılık oranı yüzde 33 seviyesindeymiş. Bu kabul edilebilir değil. Bu durumdan hepimiz sorumluyuz. Bu çocuklar bizim ve geleceğimiz. Biz, belediye olarak sadece yol yapacağız, kaldırımlar, yeşil alanlar yapacağız, imar yapacağız; kalanlar bizim alanımız değil diye sırtımızı dönersek nesil de bize sırtını döner. Diyanet İşleri Başkanlığı, çocukların ahlaki erdem kazanması noktasında mücadelede yalnız kalırsa; inanın onlar bu mücadeleyi kazanamadığında hepimiz kaybedeceğiz. Milli eğitim, eğitimle ilgili yapmış olduğu çalışmalarda başarısız olursa yine bu şehir kaybedecek, bu ülke kaybedecek. Elbistan’da yapılan her türlü hayrın bir tarafında da Elbistan Belediyesi olarak biz olacağız. Bize nerede ihtiyaç varsa, nerede destek olunması gerekiyorsa orada olacağız. Hele ki eğitimde, hele ki dini ve ahlaki eğitimde. Bağımlılık, sadece madde bağımlılığı anlamında değil, aslında araç olarak kullanmamız gereken çok şey bizi araç olarak kullanır hale geldi. İnsan, sosyal bir varlık özelliğini, sosyal medya üzerinde kaybediyor aslında. Toptan bir mücadele var yapılması gereken. Belediye olarak size nasıl yardımcı olabilirsek, gençlerimizin, geleceğimizi kurtarma noktasında karınca kaderince herkes kendi imkanını seferber etmeli. Ekonomik açıdan zorda olan bir belediyeyiz ama çok da zenginiz. Çünkü biz, söz konusu geleceğimiz ve yavrularımız olduğu zaman elimizi taşın altına koyarız. Gücümüz nispetinde bunu yapmaya hazırız.”

Toplantı, okul müdürlerinin faaliyetler hakkındaki görüşlerini belirtmesi ile son buldu.











